Kars'ta Sağlık Hizmetleri Değerlendirildi

16.05.2026 10:34
Kağızman Devlet Hastanesi'nde sağlık yatırımları ve hizmetler üzerine görüşmeler yapıldı.

Kars'ta sağlık alanındaki çalışmalar ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik temaslar sürüyor. Bu kapsamda Kağızman Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen ziyaret programında, bölgedeki sağlık yatırımları, hastanenin mevcut durumu ve yürütülen hizmetler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Gerçekleştirilen ziyarete AK Parti Kars İl Koordinatörü Ferhat Dağ, İl Başkanı Muammer Sancar, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Kişli, İlçe Başkanı İbrahim Eyidoğan ile ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı. Heyet, Kağızman Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Harun Tecir, İdari ve Mali İşler Müdürü Fesih Altay, Müdür Yardımcısı Hikmet Aras ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nurhayat Can tarafından karşılandı.

Ziyarette hastanede yürütülen sağlık hizmetleri, hasta memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalar, sağlık personelinin sahadaki faaliyetleri ve ilçenin sağlık altyapısına ilişkin ihtiyaçlar ele alındı. Özellikle vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, hastanedeki teknik donanım ve sağlık hizmet kalitesinin artırılması konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Heyet, sağlık çalışanlarının fedakar çalışmalarının toplum açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Kağızman Devlet Hastanesi'nin ilçede önemli bir sağlık merkezi olarak hizmet verdiğini ifade etti. Hastane yönetimiyle yapılan görüşmede, sağlık alanındaki gelişmelerin yanı sıra gelecekte planlanan çalışmalar hakkında da değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaret sonunda misafirperverliklerinden dolayı Başhekim Op. Dr. Harun Tecir başta olmak üzere hastane yönetimine teşekkür edilirken, sağlık çalışanlarına görevlerinde başarı temennilerinde bulunuldu. - KARS

Kaynak: İHA

