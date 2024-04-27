Kasık Şikayetiyle Hastaneye Başvuran Hastada Nadir Görülen Gebelik Tespit Edildi - Son Dakika
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Sağlık

Kasık Şikayetiyle Hastaneye Başvuran Hastada Nadir Görülen Gebelik Tespit Edildi

Şırnak'ta kasık şikayetiyle hastaneye başvuran bir kadının yapılan tetkikler sonucunda gebelik kesesinin normal yerine yerleşmediği ve sağ yumurtalığa yerleştiği tespit edildi. Bu durum, 60 binde bir görülen nadir bir durumdur. Hastaya laparoskopik yöntemle ameliyat yapılarak gebelik materyali çıkarıldı ve yumurtalık dokusu zarar görmeden korundu. Hastanın doğurganlık ve gebe kalma şansı etkilenmedi.

27.04.2024 20:20
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Kasık şikayetiyle hastaneye başvurdu, 60 binde bir görülen gebelik yaşadığını öğrendi

ŞIRNAK - Şırnak'ta kasık şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın, gebelik kesesinin normal sağlıklı yerinde değil, sağ yumurtalığa yerleştiği tespit edildiği belirlenerek tedavi edildi.

Şırnak'ta yaşayan Bişenk Acar Sakın (28), kasık şikayeti ile Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine başvurdu. Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Abdulkadir Güllüce, yaptığı tetkiklerde hastanın gebe olduğunu ve gebeliğin normal olması gereken yerde olmadığını tespit etti. 60 binde bir görülen gebe tüpünün yumurtalıklara yapışık bir şekilde olduğunu hastaya ileten Opr. Dr. Güllüce, daha sonra ameliyat süreci başladı.

Hastanın kasık şikayeti ile başvuruda bulunduğunu belirten Dr. Güllüce, "Bizlerde yaptığımız tetkiklerde hastamızın gebe olduğunu ve DBGC düzeyinin 10 bin 500'lere kadar yükseldiğini gördük. Ultrason muayenesinde de gebelik kesesinin normal sağlıklı yerinde değil de, sağ yumurtalığa yerleştiğini gördük. Bu durum nadir, ender rastlanılan bir durum. 60 bin gebelikte bir görülen çok ender görülen bir durum. Normalde dış gebelikler tüplerde yerleşik olur. Yüzde 95 oranda tüplerde yerleşik olur. Tüm dış gebeliklerin sadece yüzde 1'i yumurtalık üzerinde görülür" dedi.

Dış gebeliklerin tedavisi erken teşhis edilmesi ilaç ile tedavi şansının mümkün olduğunu ifade eden Dr. Güllüce, "Fakat geç kalınan durumlarda tek tedavi seçeneği ameliyattır. Bizde hastamıza laparoskopik (kapalı ameliyat) yöntem ile yumurtalığa tutunan gebelik materyalinin laparoskopik yöntem ile çıkardık. Yumurtalık dokusuna zarar vermeden, yumurtalık cerrahi yöntem ile BEC rezeksiyon yaptık. Hastamızın doğurganlığını, feltilitesini etkilemeyecek bir şekilde yumurtalık dokusuna zarar vermeden gebelik materyalini yumurtalık dokusundan temizledik. Hastamızın yumurtalığını korumamız ayrıca tüplerinin de bu durumdan etkilenmemiş olması bundan sonraki süreçte hastamızın doğal yollar ile gebe kalma şansını azaltmayacak. Bu yöntem, kanama riski olan bir yöntem. Ama hastamızın yaşı itibari ile yumurtalığı koruma adına birazda risk alıp bu ameliyatı yumurta koruyucu cerrahi yöntem ile yaptık. Ameliyat sonrası kontrollerimizde herhangi bir sorun olmadı, kanama kontrolü yapılarak ameliyat bitirilmişti. Bu gün hastamızı taburcu ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Ameliyat, Şırnak, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kasık Şikayetiyle Hastaneye Başvuran Hastada Nadir Görülen Gebelik Tespit Edildi - Son Dakika

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