Kastamonu'da son iki yılda 6 erkeğe meme kanseri tanısı konuldu

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında stant açılarak vatandaşlara erken teşhisin önemi anlatıldı. Programda konuşan Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Zeycan Kübra Cevval, meme kanserinin kadınlarda sıklıkla görülmesine rağmen son iki yılda 6 erkek hastaya da meme kanseri teşhisi koyduklarını söyledi.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlik düzenlendi. Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, sağlık personelleri tarafından hastane girişinde bilgilendirme standı kurularak vatandaşlara meme kanseriyle ilgili bilgi verildi.

Etkinliğe Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Yıldırım, Başkan Yardımcısı Dr. Emire Er, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ali Ünal, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Şerife Alp, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Yusuf Bozkurt ile hastane personeli, hastalar ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte vatandaşlar, Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında üç kanser türünde ücretsiz tarama hizmetlerinden ücretsiz faydalanmak için aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) davet edildi.

"Belirtiler olduğunda mutlaka bir doktora görünmemiz gerekiyor"

Etkinlik çerçevesinde düzenlenen panelde meme kanseri hakkında bilgilendirmede bulunan Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Zeycan Kübra Cevval, "Şehir hastaneleri, üniversite hastaneleri ve bazı özel laboratuvarlarda genlere bakılıyor. Hatta bazı hastanelerde direkt tıbbi genetikten MHRS randevusu alabiliyorsunuz. Bazısında da genel cerraha gidiyorsunuz, o sizi genetik konsültasyona yönlendiriyor. Bazı hastanelerde ücret ödemeden bakılabiliyor, özel genetiklerde de parayla bakılabiliyor. Vücudumuzda kitle, ciltte değişiklikler, meme başındaki içe çekilme gibi belirtiler olduğunda mutlaka bir doktora görünmemiz gerekiyor. Meme tanısı sadece kadınlarda değil, erkeklerde de görülüyor. Eğer meme başı içeriye doğru çekilmişse kitle de vardır demektir. O yüzden meme başının içe çekilmesi aslında kitlenin cilde doğru uzanım gösterdiği için cildi çekiyor demektir. ya da kitle, meme başına doğru uzanım gösterdiği için meme başını içeri çekiyor" dedi.

Meme kanserinde erken teşhisin önemli olduğunu vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Cevval, "Bazı semptomları taşıyan hasta bize geldiğinde hastanın yaşına bakacaksanız. 40 yaşın üzerindeyse önce mamografi çekiyoruz. Ultrason gerekiyorsa yapıyoruz. Eğer 40 yaşın altındaysa ultrasonla biz, bu hastaların tanısını koyabiliyoruz. Erkeklerde ise genelde ultrason yapıyoruz. Hastaları ultrasonla tarayabiliyoruz. Mamografide görüntülenen kitle ultrasonda görünmeyebiliyor" diye konuştu.

"6 erkek hastamıza meme kanseri teşhisi koyduk"

Erkek hastalara da kanser teşhisi koyduklarını belirten Cevval, "Kastamonu'da iki senede altı erkek hastamıza meme kanseri teşhisi koyduk. Ama kadınlarda daha sık görünüyor. Bizim amacımız erken evrede yakalamak. Burada erken evrede yakalanan hastalarım olduğunu da biliyorum. Hayatına gayet normal bir şekilde devam eden hastamız çok yüksek oluyor erken evrede yakalandığı zaman" şeklinde konuştu.

Dünyada bir yılda 2,5 milyon insana meme kanseri teşhisi konulduğunu söyleyen Cevval, "Bu rakam bence çok fazla. Kadınlarda çok sık görülüyor, 694 bin kadın bir yılda meme kanserinden hayatını kaybetmiş. Biz erken evrede tanı koymaya başladıkça bu sayılar giderek azalıyor" ifadelerini kullandı.

"Meme kanserinin erkenden tanı konması ve tedavi edilmesi önemlidir"

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül ise bilinçlendirme çalışmalarını önemsediklerini belirterek, "Meme kanseri tedavi edilebilir. Hatta erken teşhis yapılabilir. Hayatın normal sürecini etkilemeyecek düzeyde takip edebilecek bir kanser tanısı. Önemli olan bunu hastalarımıza hasta yakınlarına ve toplumuza bilinçlendirerek anlatabilmek, erkenden meme kanserinin tanı konması ve tedavi edilmesidir" dedi.