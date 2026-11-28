Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde sağlanan yazılım sayesinde öğrenciler, temin edilen tabletler ve uygulama aracılığıyla hayvan anatomisini üç boyutlu olarak öğrenme imkânına kavuşuyor.

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı bünyesinde, öğrencilerin kadavra öncesinde hayvan anatomisini tanıyabilmeleri amacıyla 4 tablet satın alındı. Öğrenciler, sığır, koyun, keçi, at, kedi, köpek, domuz, balık gibi hayvanlar dahil olmak üzere 10 hayvan modeli ile bir insan modelinin bulunduğu tabletler aracılığıyla hayvan anatomisini daha iyi öğrenme imkanı elde ediyor. Sanal gerçeklik uygulamaları, üç boyutlu anatomik modeller, tablet bilgisayarlar ve etkileşimli görüntüleme sistemleri vasıtasıyla anatomik yapıları farklı açılardan inceleyebilen öğrenciler, katmanları ayırabiliyor ve kesitsel değerlendirmeler yapabiliyor. Sistem, farklı hayvan türlerine ait anatomik yapıların karşılaştırmalı biçimde incelenmesine de olanak tanıyor. Dijital anatomi sayesinde tabletlerde yer alan at, sığır, köpek ve kediye ait anatomik materyaller, bilgisayarlı tomografi ve üç boyutlu yüzey tarama yöntemleriyle dijitalleştirilerek eğitim amaçlı modellere dönüştürüldü. Oluşturulan dijital anatomi ve kadavra arşivinde iskelet, kas, dolaşım, sinir, solunum, sindirim ve ürogenital sistemlere ait üç boyutlu modeller bulunurken, seçilen anatomik yapılar üç boyutlu yazıcılarla fiziksel eğitim materyali olarak da üretildi. Dijital uygulamalar, geleneksel anatomi ve kadavra eğitiminin yerine geçmekten ziyade bu yöntemleri destekleyen hibrit bir eğitim yaklaşımının parçası olarak kullanılıyor.

"Öğrencilerimizin eğitiminde kullanılmak üzere 4 tablet, 10 hayvan, 1 tane de insan dijital anatomi yazılımı temin ettik"

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Kaynar, "Bilindiği gibi veteriner hekimliği eğitimi teorik bilginin uygulamasıyla bütünleştiği bir eğitim alanıdır. Biz de öğrencilerimize daha nitelikli ve çağdaş bir eğitim ortamı sunmayı hedefledik. Yüksek Öğretim Kurumumuzun 2030 vizyonunda öne çıkan dijital dönüşüm ve yenilikçi eğitim yaklaşımı doğrultusunda fakültemize somut adımlar attık. Bu kapsamda öğrencilerimizin eğitiminde kullanılmak üzere 4 tablet, 10 hayvan, 1 tane de insan dijital anatomi yazılımı temin ettik. Bu teknoloji sayesinde öğrencilerimiz hayvanların ve insanla karşılaştırma anatomik yapılarını 3 boyutlu olarak inceleyebilecek ve teorik bilgilerini görsel uygulamalarla pekiştirebilecekler. Amacımız geleneksel anatomi eğitimini değiştirmek değil, dijital teknolojilerle güçlendirmek. Çünkü biz, teknolojiyi yalnızca kullanan değil, onu eğitim kalitesine dönüştüren bir veteriner fakültesi olmayı hedefliyoruz. Bizim için üniversite yalnızca bilginin aktarıldığı değil, yeni öğrenme yöntemlerinin geliştirildiği ve kullanıldığı bir kurumdur. Bugün 4 tabletle başlattığımız bu uygulama küçük bir adım gibi görünebilir, ancak hedefimiz öğrencilerimizin eğitimine daha aktif katıldığı, teorik bilgilerini görsel uygulamalarla destekleyebildiği bir öğrenme ortamı oluşturmak. Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi olarak öğrencilerimizin daha iyi yetişmesi için imkanlarımızı geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Kadavraların daha sağlıklı kullanılabilmesi adına simülasyon üzerinden eğitim yapmış oluyorlar"

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beste Demirci, dijital anatomi platformunu geliştirerek öğrencilere dijital ortamda çok daha sınırsız hata yapma imkanı tanıdıklarını ve inceleme fırsatı sunduklarını belirterek, "Dijital anatomi platformunu geliştirerek öğrencilerimize dijital ortamda çok daha sınırsız hata yapma imkanı vererek bir inceleme fırsatı sunuyoruz. Özellikle burada hata yaparak öğrencilerin öğrenme becerilerini geliştirip, kadavra eğitiminde daha düzgün bir öğrenim, daha derin bir öğrenmelerini sağlayarak onlara daha ulaşılabilir bir imkan sunmuş oluyoruz. Uygulamalı alarak öğrencilerimize daha kolay ulaşılabilir bir imkan sağlamış olduk. Bu tabletler üzerinde sığır, koyun, keçi, at, kedi, köpek, domuz, balık, laboratuvar hayvanı olmak üzere birçok hayvan modeli ve bunlara ek olarak bir insan modeli aldık. 10 tane hayvana ait anatomik model üzerinde öğrenciler karşılaştırmalı bir şekilde anatomilerin farklılıklarını da gözeterek öğrenmiş oluyorlar. Kadavra eğitimine başlamadan önce kadavraların daha sağlıklı kullanılabilmesi adına bir simülasyon öğrenimi üzerinde uygulama yapmış oluyorlar. Dijital ortamda uygulama yaptıktan sonra daha derin bir öğrenmeyi, öğrencilerin dokuya dokunarak, derinliğini, yumuşaklığını, sertliğini hissederek öğrenmelerini laboratuvarda kadavra üzerinde sağlamış oluyoruz" diye konuştu.

"Öğrenciler açısından çok daha verimli oluyor"

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Süleyman Yüksel, "Bu uygulama öğrencilere ders öncesi, sırası ve sonrasında sınırsız çalışma imkanı sağlıyor. Bundan sonraki aşamada planımız öğrencilere anatomi eğitimi için sanal gerçekli veya artırılmış gerçeklik teknolojilerini kullanmak olacaktır. Çünkü sanal gerçeklikte gerçek boyutlu görebildikleri için karşılarında daha verimli aslında eğitim süreci gerçekleşiyor. Bu programları kullanırken bir anatomi laboratuvarımız ve bir de içinde bulunduğumuz dijital sınıfımız var. Burada hem anatomi hem de klinik bilimler açısından öğrenciler dijital materyalleri kullanıp ders çalışabiliyorlar ve konuları daha verimli şekilde öğrenebiliyorlar. Bunu kullanmamızın sebeplerinden bir tanesi de bazen damarlar, sinirler gibi yapıları kadavra üzerinden göstermek çok zor olabiliyor. Dijital materyal üzerinden teker teker hangi damar nereye gidiyor, nerede sonlanıyor, nereye bağlanıyor. Kalpten çıkan damarlar nereden çıkıyorlar, nereye gidiyorlar bunları detaylı bir şekilde öğrenci görebiliyor. Bu yüzden bu programların özellikle böyle detaylı yapılarda incelenmesi öğrenciler açısından çok daha verimli oluyor" ifadelerini kullandı.

Dijital anatominin etik kaygıların önüne geçtiğini ifade eden Yüksel, "Klasik anatomi eğitiminde kadavra kullanılırken bu kadavraların işlenme sürecine kullanılan formaldehit gibi zararlı kimyasallar var. Bu zararlı kimyasalları maalesef tam olarak elemine etme şansımız çok düşük. O yüzden öğrencilerin ders işlerken sağlık problemleri yaşamasının önüne geçmiş oluyoruz. Ayrıca kadavra elde etme süreci maddi olarak külfetli bir süreç. Ayrıca bir de etik kaygıları var. Çünkü hayvan sağlayıp, o hayvanı bir şekilde işleyip, onu öğrencinin önüne sunmamız gerekiyor. Bu da etik kaygılara sebep olabiliyor. Dijital anatomi uygulamalarında hayvana herhangi bir zarar verilmediği için, etik kaygılarının önüne geçmiş oluyoruz. Bütün öğrencilerin istedikleri zaman, istedikleri yerde ulaşabilecekleri bir anatomi eğitim materyali de sağlamış oluyoruz" diye konuştu.