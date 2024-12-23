Katarakt Tedavisinde Modern Lens Teknolojileriyle Yeni Bir Dönem - Son Dakika
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Sağlık

Katarakt Tedavisinde Modern Lens Teknolojileriyle Yeni Bir Dönem

Katarakt Tedavisinde Modern Lens Teknolojileriyle Yeni Bir Dönem

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Faruk Kaya, kataraktın cerrahi tedavisinde modern lens teknolojilerinin sağladığı avantajları ve hastaların görme konforunu artıran yenilikleri anlattı.

23.12.2024 10:16  Güncelleme: 10:17
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GÖZ Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Faruk Kaya, kataraktın yalnızca cerrahi yöntemlerle tedavi edilebildiğini ve modern lens teknolojilerinin hastalara sağladığı konforu anlattı. Kataraktın genellikle yaşa bağlı geliştiğini belirten Doç. Dr. Kaya, katarakt ameliyatlarının sonrasında ikinci bir katarakt oluşumunun söz konusu olmadığını vurguladı. Kaya, "Katarakt oluşumu yalnızca yaşlanmaya bağlı olmamaktadır. Travmalar, bazı göz hastalıkları ve diğer sistemik rahatsızlıklar da katarakt gelişimine neden olabilir" dedi.

Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Faruk Kaya, halk arasında sıklıkla görülen katarakt hastalığı hakkında bilgiler paylaştı. Kataraktın tedavisinin yalnızca cerrahi yollarla mümkün olduğunun altını çizen Doç. Dr. Kaya, ameliyat sırasında bulanıklaşmış lensin temizlenip yerine şeffaf bir mercek yerleştirildiğini dile getirdi. Ayrıca, yeni nesil premium lens teknolojileri sayesinde hastaların uzak ve yakın görme problemlerinin aynı anda düzeltilebildiğini aktardı.

KATARAKT NEDİR VE NASIL GELİŞİR?

Kataraktın genellikle yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Kaya, "Yıllar içinde gözdeki lens yoğunlaşır, kalınlaşır ve şeffaflığını yitirir. Bu durum, görme netliğinde azalma, uzağı bulanık görme ve ışıklara karşı hassasiyet gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Nadiren de olsa bazı hastalar yakını daha iyi görmeye başlar. Bu da kataraktın başka bir türüne işarettir. Katarakt, ilaçla tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktır. Ameliyat sırasında bulanıklaşmış lensi temizleyerek yerine yeni, şeffaf bir mercek yerleştiriyoruz. Bu işlem, görme netliğini tamamen geri kazandırıyor. Ayrıca, hastaların 50 yaşından sonra düzenli göz muayenesi yaptırması çok önemlidir" diye konuştu.

PREMİUM LENSLERLE KONFORLU GÖRÜŞ

Gelişen teknolojiyle birlikte hastaların görme sorunlarını daha kapsamlı şekilde çözebildiklerini belirten Doç. Dr. Kaya, "Premium lensler sayesinde astigmatı düzeltebiliyor, hastaların hem uzak hem de yakın görme problemlerini aynı anda çözebiliyoruz. Bu sayede gözlüksüz bir yaşam mümkün hale geliyor" dedi.

KORTİZONLU İLAÇLAR VE KATARAKT RİSKİ

Doç. Dr. Kaya, katarakta yol açabilen dış etkenlerden biri olarak kortizon içerikli ilaçların uzun süreli kullanımı anlattı. Bu tür ilaçların bazı hastalıkların tedavisinde kaçınılmaz bir şekilde kullanıldığını belirten Doç. Dr. Kaya, "Kortizonlu ilaçlar, özellikle bağışıklık sistemi hastalıklarının tedavisinde hayati önem taşıyor. Ancak uzun süreli kullanımlarda göz merceğinde opaklaşmaya neden olarak katarakt gelişimini hızlandırabiliyor. Hastaların bu tür ilaçları kullanırken düzenli aralıklarla göz muayenesi yaptırması büyük önem taşıyor. Katarakt oluşumu yalnızca yaşlanmaya bağlı olmamaktadır. Travmalar, bazı göz hastalıkları ve diğer sistemik rahatsızlıklar da katarakt gelişimine neden olabilir. İleri teknoloji sayesinde, ilaçların neden olduğu kataraktlar da başarılı cerrahi müdahalelerle tedavi edilebiliyor. Bu nedenle erken teşhis ve düzenli kontroller, hem tedavi sürecini hızlandırıyor hem de hasta konforunu artırıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Katarakt Tedavisinde Modern Lens Teknolojileriyle Yeni Bir Dönem - Son Dakika

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