Kaybedilen Eli İçin Ayak Parmak Nakli - Son Dakika
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Sağlık

Kaybedilen Eli İçin Ayak Parmak Nakli

Gaziantep'te bir genç, iş kazasında kaybettiği parmakları için ayak parmağına başparmak dikildi.

16.04.2025 20:49
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Makineye kaptırdığı el parmakları yerine ayak parmağı dikildi

Gaziantep'te mikro cerrahi teknikle ayak parmağı ele dikildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te iş kazasında elini makineye kaptırarak üç parmağını kaybeden 16 yaşındaki Halil Kırpaç'a, ayağından alınan parmak dikilerek başparmak yapıldı. Mikro cerrahi teknikle yapılan operasyon başarıyla tamamlanırken 3 ila 6 ay içerisinde parmaktaki hislerin geri dönmesi ve elin yüzde 70 ile 80 oranında fonksiyon kazanması bekleniyor.

Gaziantep'te yaşayan 16 yaşındaki Halil Kırpaç, çalıştığı iş yerinde elini makineye kaptırarak ağır bir iş kazası geçirdi. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Kırpaç'ın yapılan muayenesinde, başparmağı da dahil olmak üzere üç parmağının MP eklem seviyesinden ampute olduğu ve replantasyona uygun olmadığı tespit edildi. Doktorların yaptığı değerlendirme sonucu, Kırpaç'a ayağından alınacak bir parmağın eline başparmak olarak dikilmesine karar verildi.

Operasyonla ayak parmağı eline nakledildi

Kentteki özel bir hastanede El Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Numan Atılgan tarafından gerçekleştirilen ameliyat yaklaşık 4,5 saat sürdü. Mikro cerrahi teknikle yapılan operasyon başarıyla tamamlandı. Ameliyat sonrası Halil Kırpaç, yeni başparmağına kavuştu. Parmağını hareket ettirmeye başlayan genç hasta, günlük yaşamına daha rahat devam edebileceği için mutlu olduğunu belirtti. 3 ila 6 ay içerisinde hislerin geri dönmesini ve elin yüzde 70 ila 80 oranında fonksiyon kazanmasını beklediklerini açıklayan Op. Dr. Numan Atılgan, gerek duyulması halinde diğer parmağın da ayağından nakledilebileceği ifade etti.

"Ayak parmağını alarak eline başparmak olarak diktik"

Parmakların ciddi şekilde ezildiğini belirten Op. Dr. Numan Atılgan, ayak parmağını eline başparmak olarak naklettiklerini söyleyerek, "Hastamız 16 yaşında kaza sonrası ilk 3 parmağı MP eklemden ampute şekilde geldi. Parmakları replantasyona uygun değildi. Parmakları ezilmişti. İlk önce ilk tedavisini gerçekleştirdik. Ancak yüzde 80 fonksiyon kaybı vardı. Tedavi seçeneklerini sunduk ve hasta ile ailesinin onayıyla ayak parmağından nakil kararı aldık. Ayağındaki 2. parmağı, elin başparmağına tendon, damar ve sinir onarımı yaparak naklettik. Bu ileri mikro cerrahi gerektiren bir ameliyattı. Bu ameliyatları bölgemizde başarıyla gerçekleştiriyoruz" dedi.

"6 ay içinde elini yüzde 70-80 fonksiyonda kullanabilecek"

Ameliyat sonrası süreç hakkında da bilgi veren Op. Dr. Atılgan, "Operasyon 4.5 saat sürdü. Hastamız şu anda parmağını hareket ettirebiliyor. 3 ila 6 ay içerisinde hislerin geri dönmesini bekliyoruz. Eğer ihtiyaç duyulursa, diğer ayaktan da ikinci parmağı nakletmeyi planlıyoruz. Hedefimiz, hastamızın 6 ay içinde elini yüzde 70 ila 80 oranında fonksiyonel kullanabilmesi" ifadelerini kullandı.

"İkinci günde parmağını oynattı"

Oğlunun yaşadığı iş kazasını anlatan baba Murat Kırpaç, başarıyla geçen ameliyatın ardından oğlunun parmağını oynatmaya başladığını söyleyerek, "Oğlum iş kazası geçirdi. Oğlumu ardından hastaneye kaldırdılar. Elini makineye kaptırdığı için parmakları paramparça olmuş. Sonrasında doktorumuz Numan hoca geldi ve operasyon yapacaklarını ve ayak parmağından eline nakledeceklerini söyledi. Ben tedirgin oldum ama hocamız bize sıkıntı olmayacağını söyleyerek rahatlattı. Sonrasında ameliyatla ayaktan 2. parmağını alarak başparmağına naklettiler. İlk olarak başparmağı yaptılar çünkü ameliyatın ağır olacağını söylediler. Ameliyat başarıyla geçti 2. günü oğlum parmağını oynatmaya başladı. Çok mutluyuz, diğer 2 parmağını da ne zaman isterseniz o zaman yaparız dedi. Bizimle ilgilenen hocalarımıza teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

"Artık rahatça çay içip yemek yiyebileceğim"

Genç hasta Halil Kırpaç ise yaşadığı süreci aktararak, çay içip yemek yiyebileceği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Kırpaç, "İş yerinde elimi makinaya kaptırdım. Üç parmağım koptu. Ameliyatla ayaktan alınan 2. parmak, elimin başparmağına nakledildi. Şimdi başparmağım var, bu yüzden çok mutluyum. Artık rahatça çay içip yemek yiyebileceğim. Doktoruma ve tüm sağlık ekibine teşekkür ederim" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kaybedilen Eli İçin Ayak Parmak Nakli - Son Dakika

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