Kayseri'de Obeziteyle Mücadele - Son Dakika
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Sağlık

Kayseri'de Obeziteyle Mücadele

07.07.2025 11:36
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Kayseri Şehir Hastanesi'nde obez hastalar diyet ve psikoterapiyle sağlıklı kilo veriyor.

Kayseri Şehir Hastanesi Obezite Birimi'nde obez hastaların diyetle sağlıklı kilo vermeleri sağlanıyor.

Hastane bünyesinde 3 yıl önce kurulan obezite biriminde dahiliye, diyetisyen ve psikoloji uzmanları hastaları birlikte takip ediyor.

Bugüne kadar 7 bin hastanın takip edildiği birimde amaç hızlı değil yavaş ve sağlıklı kilo verilmesini sağlamak.

İç Hastalıkları Uzmanı Banu Açmaz, AA muhabirine, obezitenin hem dünyada hem de Türkiye'de görülme sıklığı gün geçtikçe artan bir halk sağlığı sorunu olduğunu, Sağlık Bakanlığının da bununla mücadele için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Obezite biriminde hastalara multidisipliner bir yaklaşımla müdahale ettiklerini anlatan Açmaz, yeme bozukluklarının büyük bir kısmının altında psikolojik nedenlerin yattığını, bu aşamada psikoterapinin çok faydasını gördüklerini belirtti.

Bu yaklaşımın önemine dikkati çeken Açmaz, "Psikoloğumuzla, yeme bozuklukları üzerine çalışıyoruz. Diyetisyenlerimiz hastalarımız her geldiğinde boy ve kilo ölçümlerini yaparak hedeflerini kontrol ediyor. Hastalarımıza ilişkin yaptığımız istatistiksel değerlendirmede hipertansiyon, diyabet gibi metabolik hastalıklara çok sık rastlıyoruz. Sağlıklı kilo vermelerinin ardından da bunlarda düzelme görüyoruz." diye konuştu.

Açmaz, birimin bulunduğu koridorda boy kilo ölçer çizelgesi bulunduğunu, başka bir sebeple hastaneye gelenlerin burada beden kitle indekslerini hesaplayarak obez olup olmadıklarını öğrenebildiklerini kaydetti.

Yüksek tansiyon hastası genç 2 yılda 46 kilo verdi

23 yaşındaki Kadir Buğra Erkaş ise 2 yıl önce yüksek tansiyon şikayetiyle başvurduğu hastanede obezite birimine yönlendirildiğini söyledi.

Diyetin yanı sıra spor da yaptığını belirten Erkaş, "158 kiloydum şu an 112 kiloyum, 46 kilo verdim. Tansiyonum normal değerinin çok üstündeydi, şimdi normale döndü. Hedefe ulaşmak için daha kilo vermem gerekiyor. Yürüyüşümde, rahat nefes almamda kilo vermem etkili oldu. Şu an sağlık sorunum yok." dedi.

"Gelenler hızlı kilo vermekle ilgili sorular sorarlar, böyle diyetler isterler"

Diyetisyen Beyza Özkan da hastalardan 3 günlük besin tüketimleri ile gün içindeki hareketliliklerine dair kayıt tutmalarını istediklerini, böylece hem hastayı tanıdıklarını hem de hastanın kendisini görmesini sağladıklarını söyledi.

3 günlük tanıma kaydının ardından kişiye özel diyet hazırladıklarını ve hastayla beraber hareket ettiklerini anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Diyetini oluşturuyoruz, daha sonra aylık takibe çağırıyoruz. Diyetin uygunluğunu kontrol ediyoruz. Kadir, ayda 2 kilo vererek toplam 46 kilo verdi. İnsanlar bize geldiklerinde hızlı kilo vermekle ilgili sorular sorarlar, böyle diyetler isterler. Biz ise şok diyet, detoks diyetle hızlı kilo vermenin zararlarını anlatıyoruz. Kadir, yaşam tarzını değiştirerek, hayatına hareket ekleyerek yavaş yavaş sağlıklı kilo verdi. Günlük yaşam kalitesi arttı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Kayseri'de Obeziteyle Mücadele - Son Dakika

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