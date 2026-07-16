Kayseri'de Ücretsiz Sağlık Hizmetleri - Son Dakika
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Kayseri'de Ücretsiz Sağlık Hizmetleri

Kayseri\'de Ücretsiz Sağlık Hizmetleri
16.07.2026 16:44
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Kayseri'deki Sağlıklı Hayat Merkezleri, ücretsiz sağlık hizmetleri sunuyor. 9 merkeze ulaşım kolay.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Duygu Horoz; Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde sunulan tüm hizmetlerin ücretsiz olduğunu belirterek, vatandaşların artık kentteki 9 merkeze 0352 222 33 66 numaralı ortak hattan ulaşabileceğini söyledi.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Duygu Horoz, Sağlıklı Hayat Merkezleri'nin koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla faaliyet gösterdiğini belirterek, merkezlerde sunulan tüm hizmetlerin ücretsiz olduğunu ifade etti. Sağlıklı Hayat Merkezleri'nin bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasını desteklediğini kaydeden Horoz; "Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Duygu Horoz, "Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz; Sağlık Bakanlığı tarafından koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla kurulmuş, bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasını destekleyen ve hastalık oluşmadan önce risk faktörlerini belirleyip yeni tedbirlerimizi almamızı sağlayan kuruluşlarımızdır. Merkezlerimizde pek çok hizmet sunulmakta. Bu hizmetlerin temel amacı toplumun sağlık düzeyini yükseltmek, kronik hastalıkların görülme sıklığını azaltmak, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırıp vatandaşların yaşam kalitesini artırmaktır. İnsanların hastalanmadan önce sağlıklarını korunmayı amaçlayan kuruluşlardır" dedi. Merkezlerde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimi uzmanı ve sosyal hizmet uzmanlarının görev yaptığını belirten Horoz, beslenme danışmanlığından psikolojik desteğe, fiziksel aktivite danışmanlığından çocuk ve ergen sağlığı hizmetlerine, kadın ve üreme sağlığından tütün bağımlılığı danışmanlığına kadar birçok alanda hizmet verildiğini ifade etti. Duygu Horoz; "Bütün Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunduğumuz hizmetler ücretsizdir. İkamet adresiniz, aile hekiminiz nerede olursa olsun herhangi bir merkezden hizmet alabilirsiniz. Kayseri'de 9 adet Sağlıklı Hayat Merkezi'miz bulunmakta. Bu 9 merkezin herhangi birisine ulaşmanız mümkündür. Bu merkezlerimizde diyetisyen arkadaşlar beslenme danışmanlığı veriyor. Kilo kontrol sorunu yaşayanlar, diyabet hastalığı olanlar, kronik hastalığı olanlar, obezite problemi yaşayanlar, beslenme düzeni oluşturmak isteyenler ya da gebelik ve emzirme döneminde daha sağlıklı nasıl besleneceğini öğrenmek isteyen gebe kadınlar ve anneler ve isteyen herkes polikliniğimize başvurabilir. Psikologlarımız tarafından danışmanlık hizmetimiz var. Stres, kaygı, aile içi iletişim problemleri, sınav kaygısı, akran zorbalığı gibi gerek ergen gerekse yetişkinlerin yaşayabileceği bütün psikolojik problemler için psikologlarımız hizmet veriyor. Ayrıca fizyoterapist arkadaşlarımız burada fiziksel aktivite danışmanlığı vermekte. Hareketsiz yaşam sürenler, duruş bozukluğu yaşayanlar, eklem ağrıları çekenler, ya da egzersiz programları öğrenmek isteyenler fizyoterapistlerimize başvurabilirler. Çocuk ve Ergen Sağlığı Hizmeti veriyoruz çocuk gelişimi uzmanlarımızla beraber. Çocukların zihinsel, motor gelişimlerini takip ettirmek, davranış problemi veya uyum sorunu yaşayan çocuklarla alakalı doğru davranış bilgisi almak isteyen herkes hizmet alabilir. Sosyal Hizmet Danışmanlığı veriyoruz; sosyal, ekonomik, ailevi problemler ya da kronik sağlık problemlerinin getirdiği bazı sıkıntılar nedeniyle yasal haklarını öğrenmek veya destek almak isteyen herkes sosyal hizmet uzmanlarımızdan destek alabilirler. Aynı zamanda Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmeti veriyoruz. Gebelik planlayanlar, hamileler, yeni doğum yapmış anneler, üreme sağlığı ya da aile planlaması hakkında bilgi almak isteyen herkes polikliniklerimize başvurabilirler. Tütün ve Madde Bağımlılığı Danışmanlığı hizmeti veriyoruz; tütün bağımlılığından kurtulmak isteyen, profesyonel ilaçlı ya da ilaçsız destek almak isteyen herkes polikliniklerimize başvurabilir. Verdiğimiz önemli hizmetlerden biri de Kanser Erken Teşhis Merkezi olarak çalışıyor olmamız. Erken teşhis için ücretsiz kanser taramaları yapıyoruz. Gebe Bilgilendirme Okulumuz var; anne adayları, yeni doğum yapmış lohusalar, evlilik öncesi danışmanlık almak isteyen tüm çiftler buraya başvurabilirler" ifadelerini kullandı.

9 merkez tek numarada birleşti

Başvuruların doğrudan yapılabildiğini, isteyen vatandaşların MHRS üzerinden de randevu alabileceğini belirten Horoz konuşmasını; "Sağlıklı Hayat Merkezleri'nden her yaştan vatandaş ücretsiz olarak faydalanabilmektedir. 40 ila 60 yaş aralığındaki tüm kadınlar meme kanseri taramalarını yaptırmak için 2 yılda bir, rahim ağzı kanseri taraması yaptırmak isteyen 30-65 yaş aralığındaki tüm kadınlar 5 yılda bir, kalın bağırsak kanser taraması yaptırmak isteyen kadın ya da erkek tüm vatandaşlarımız 2 yılda bir gaitada gizli kan testi yaptırmak üzere Sağlıklı Hayat Merkezleri'mize başvurabilir. Başvurular doğrudan merkezimize yapılabildiği gibi Merkez Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınarak da yapılabilmekte. Ancak randevu almaya gerek olmadan doğrudan da kişiler buralara başvurabilmektedir. Önemli olan 9 tane Sağlıklı Hayat Merkezi'mize tek numaradan 0352 222 33 66 numaralı hattan ulaşabilmek mümkündür. Bu numarayı aradığınız zaman bu numara size gerekli yönlendirmeleri yapmakta, hangi Sağlıklı Hayat Merkezi'nden hizmet almak istiyorsanız sizi oraya yönlendirmektedir. Melikgazi ilçemizde Güldoğlu Sağlıklı Hayat Merkezi, Servet Başkal Sağlıklı Hayat Merkezi, Süheyla Kantarcı Sağlıklı Hayat Merkezi, İldem Sağlıklı Hayat Merkezi ve Altınoluk Sağlıklı Hayat Merkezi, Kocasinan ilçesinde Medine Sağlıklı Hayat Merkezi ve Mustafa Kızıklı Sağlıklı Hayat Merkezi, Talas ilçemizde ise Fatma Kirazgiller Sağlıklı Hayat Merkezi ile Miraboğlu Sağlıklı Hayat Merkezimiz mevcuttur" şeklinde tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kayseri'de Ücretsiz Sağlık Hizmetleri - Son Dakika

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