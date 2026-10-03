Kayseri Devlet Hastanesi 65 yaş üstü hastalara ilk Geriatri Polikliniği'ni açtı - Son Dakika
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Kayseri Devlet Hastanesi 65 yaş üstü hastalara ilk Geriatri Polikliniği'ni açtı

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Kayseri Devlet Hastanesi 65 yaş üstü hastalara ilk Geriatri Polikliniği\'ni açtı
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Kayseri Devlet Hastanesi'nde 65 yaş üzeri hastalara yönelik ilk Geriatri Polikliniği açıldı. Poliklinikte geriatrik sendromlar taranıyor; Dr. Neziha Özlem Deveci, Acil Servis yanındaki 7. Blok'ta olduğunu ve GETAT'la karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde ilk kez Geriatri Polikliniği hizmete açıldı. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara yönelik hizmet veren poliklinikte; unutkanlıktan depresyona, idrar kaçırmadan beslenme yetersizliğine, kemik erimesinden düşmelere kadar yaşlılıkla birlikte görülme sıklığı artan birçok geriatrik sendrom taranıyor.

Kayseri Devlet Hastanesi Geriatri Uzmanı Dr. Neziha Özlem Deveci; yeni açılan polikliniğin 65 yaş üzerindeki vatandaşların sağlık sorunlarının değerlendirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi. Geriatri Polikliniği'nin, hastanenin merkez kampüsünde Acil Servis'in yanında bulunan 7. Blok'ta hizmet verdiğini belirten Deveci, vatandaşların GETAT merkeziyle karıştırmaması gerektiğini ifade etti. Dr. Deveci; "Kayseri Devlet Hastanesi'nde ilk kez Geriatri Polikliniği açıldı. Kayseri'de eski Geriatri Hastanesi olarak adlandırılan GETAT Merkezi de var. O yüzden hastalarımızın kafasında karışıklık olabiliyor. Merkez kampüs içerisinde, Acil Servis'in yanındaki 7. Blok'ta Geriatri Polikliniği olarak hizmet veriyoruz. Hastalarımızı dahiliye uzmanları yönlendirebilir. Onun dışında 65 yaş üstü hastalarımız geldiğinde de yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

"Yaşlılıkla birlikte sıklığı artan hastalıkları tarıyoruz"

Geriatrinin; iç hastalıklarının bir yan dalı olduğunu ve 'yaşlılık bilimi' anlamına geldiğini kaydeden Dr. Deveci, 65 yaş üzerindeki vatandaşların yalnızca kronik hastalıkları açısından değil, geriatrik sendromlar yönünden de değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Deveci; "Hastalıklarını taradıktan sonra hastalarımızı değerlendiriyoruz. Şeker, tansiyon, tiroit bozuklukları, böbrek yetmezliği gibi dahili problemleri kontrol ettikten sonra muhakkak geriatrik sendromlar açısından tarıyoruz. Çünkü bu tanıyı yapmazsak tanı da konulmuyor" diye konuştu. Yaşlılıkla birlikte görülme sıklığı artan unutkanlık, depresyon, idrar kaçırma, beslenme yetersizliği, çoklu ilaç kullanımı, kemik erimesi, uyku bozuklukları, kas zayıflığı ve düşmelerin geriatrik sendromlar arasında yer aldığını belirten Deveci, bu sorunların yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. 65 yaş üzerindeki vatandaşlara sağlıklı olsalar dahi düzenli egzersiz yapmalarını tavsiye eden Deveci, egzersizin kişinin sağlık durumuna göre belirlenmesi gerektiğini söyledi. Deveci; "Hasta iyi durumdaysa aerobik egzersiz olarak haftanın 5 günü yürüyüş yapmalarını, haftanın 2 günü ağırlık kaldırıcı egzersiz yapmalarını öneriyoruz. Hasta ayağa kalkamıyor, yürüyemiyor ve bunları yapacak durumda değilse bile en azından oturduğu yerde bacak hareketleri yapabilir. Yarım litrelik su şişesi alıp kol hareketleri yapmasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı. Yaşlanmayla birlikte kas erimesi sıklığının arttığını belirten Dr. Neziha Özlem Deveci, egzersizin yanı sıra yeterli protein tüketiminin de büyük önem taşıdığını kaydetti. Yaşlı vatandaşların beslenmelerine de dikkat etmeleri gerektiğini ifade eden Deveci; "Protein ağırlıklı bir beslenme öneriyoruz. Maalesef klasik beslenmemiz içerisinde yeterli protein alamayabiliyoruz. Bu konuya özellikle önem göstermek gerekiyor. Sabah kahvaltıda yumurta, peynir yemelerini öneriyorum. Öğlen ve akşam yemeklerinde et, balık, tavuk, bakliyat gibi protein gruplarından muhakkak bulundurmalarını öneriyorum" dedi. Kronik hastalığı bulunan yaşlıların doktor kontrollerini aksatmaması gerektiğini de vurgulayan Deveci, diyabet ve böbrek yetmezliği gibi hastalıklarda düzenli takiplerin önemine dikkat çekti.

"Grip aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum"

Koruyucu hekimliğin yaşlı sağlığında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Deveci, vatandaşların aşılarını da düzenli yaptırmalarını önerdi. Geriatri Uzmanı Dr. Neziha Özlem Deveci; "Egzersiz ve diyete dikkat etmemiz gerekiyor. Kronik hastalarımızın takibini düzgün yaptırmamız gerekiyor. Diyabet, böbrek yetmezliği varsa doktorlarının önerdiği takiplerine muhakkak gitmelerini öneriyoruz. Koruyucu hekimlik olarak aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz. Ekim, Kasım dönemi grip aşısı dönemi. Grip aşılarını da yaptırmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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