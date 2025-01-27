Kayseri Hastanesinde Numune Krizi

Sağlık

Kayseri Şehir Hastanesi'nde organ numunelerinin bozulduğu iddiası

Sağlık Bakanlığı: "Numune kapları tedbiren değiştirildi, gerekli soruşturma başlatıldı"

KAYSERİ - Kayseri Şehir Hastanesi'nde tahlil için alınan organ numunelerinin hatalı solüsyon nedeni ile bozulduğu iddiaları üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Bahse konu numune kapları tedbiren değiştirilmiştir" denildi.

Olaydan yaklaşık bine yakın hastanın mağdur olduğu iddiaları üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Kayseri Şehir Hastanesi Endoskopi ve Patoloji ünitelerinin bazı numune kaplarındaki solüsyon içeriğiyle ilgili şüpheleri üzerine tedarikçi ile irtibata geçilerek bahse konu numune kapları tedbiren değiştirilmiştir. Buna ilaveten şüphe duyulan sınırlı sayıda numune kaplarıyla ilgili muhakkik atanarak gerekli inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.