3 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kaza sonrası yoğun bakıma alınan oyuncu Sergen Deveci, ambulans uçakla Amasya'dan İstanbul'a sevk edildi - Son Dakika
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3 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kaza sonrası yoğun bakıma alınan oyuncu Sergen Deveci, ambulans uçakla Amasya'dan İstanbul'a sevk edildi

21.11.2022 23:00

Amasya'da tiyatrocuları taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada ağır yaralanarak yoğun bakıma alınan oyuncu Sergen Deveci, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden oyuncuları taşıyan Aykut B. yönetimindeki minibüs, önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç kontrolündeki tıra arkadan çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş kaza yerinde hayatını kaybetti.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Sürücü ile minibüste yaralanan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek de ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut B. tedavilerinin ardından taburcu olurken, Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz ise Samsun OMÜ Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikeleri bulunmayan Ceyhun Fersoy ve Burak Gülçebi'nin tedavileri Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefedddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

SERGEN DEVECİ İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ

Yoğun bakımdaki takibi sonrası tedavisine İstanbul'da devam edilmesine karar verilen Sergen Deveci için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak devreye girdi. Deveci, Amasya Merzifon Havalimanı'ndan kalkan ambulans uçakla İstanbul Özel Florance Nightingale Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili süren soruşturmada süratli olduğu tespit edilen minibüsün sürücüsü Aykut B. tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Sergen Deveci, İstanbul, Amasya, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 3 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kaza sonrası yoğun bakıma alınan oyuncu Sergen Deveci, ambulans uçakla Amasya'dan İstanbul'a sevk edildi - Son Dakika

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