Kemal Kılıç İnmeyi Atlattı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.03.2026 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te inme geçiren 68 yaşındaki Kemal Kılıç, erken müdahale ile sağlığına kavuştu.

Gaziantep'te yaşayan 68 yaşındaki Kemal Kılıç, geçirdiği inme sonrası hastanede uygulanan erken müdahaleyle sağlığına kavuştu.

Bir süredir konuşma bozukluğu ve zaman zaman bilinç kaybı yaşayan Kılıç, kıraathanede arkadaşlarıyla oturduğu sırada fenalaşarak bayıldı. Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, burada tedavi altına alındı.

Nöroloji yoğun bakım ünitesinde yapılan değerlendirmede inme teşhisi konulan Kılıç'a, damardaki pıhtının eritilmesi amacıyla trombolitik (pıhtıda kullanılan ilaç tedavisi) tedavisi uygulandı. Yaklaşık 13 gün süren tedavi sürecinin ardından Kılıç sağlığına kavuştu.

Nöroloji Uzmanı Dr. Ramazan Şencan, AA muhabirine, inmede erken müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Hastanın zamanında hastaneye ulaştırılması sayesinde ciddi bir riskin atlatıldığını belirten Şencan, büyük damar tıkanıklıklarında ölüm oranlarının yüksek seyrettiğini ifade etti.

İnme belirtilerinin ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Şencan, "Konuşma bozukluğu, yüz kayması, kol ve bacakta güçsüzlük ile denge kaybı gibi durumlarda hastaların vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurması gerekir." dedi.

Kemal Kılıç ise yeniden sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Masadan kalkamadım, ayağımı hareket ettiremedim. Sonrasında bayılmışım. Tedavi sürecim çok iyi geçti, şimdi kendimi iyi hissediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşına büyü yaptırmak istedi Kaptırdığı para öyle böyle değil Kız arkadaşına büyü yaptırmak istedi! Kaptırdığı para öyle böyle değil
3 bin asker yola çıktı 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor 3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
Mobbing iddiası pahalıya patladı İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı Mobbing iddiası pahalıya patladı! İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı
Hindistan’ı kaosa sürükleyen söylenti Hükümetten önemli bir çağrı var Hindistan'ı kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
OnlyFans modelinden bomba bir açıklama daha OnlyFans modelinden bomba bir açıklama daha

10:47
Elazığ’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem
10:39
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu’nun çocukları olduğu için aşağılanıyor
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu'nun çocukları olduğu için aşağılanıyor
10:14
Galatasaray taraftarının tarihi bildirisine Mert Hakan’dan yanıt
Galatasaray taraftarının tarihi bildirisine Mert Hakan'dan yanıt
10:12
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler adliyede Fikret Orman, Hakan Sabancı, Didem Soydan...
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler adliyede! Fikret Orman, Hakan Sabancı, Didem Soydan...
10:11
Trump’tan büyük sürpriz: İranlı iki kritik ismi ölüm listesinden çıkardı
Trump'tan büyük sürpriz: İranlı iki kritik ismi ölüm listesinden çıkardı
09:48
Araştırma hastanesinde skandal iddia: Müdür yardımcısının eşi çalışmadan maaş aldı
Araştırma hastanesinde skandal iddia: Müdür yardımcısının eşi çalışmadan maaş aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 10:56:20. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.