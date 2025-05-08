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Sağlık

Kene Vakasında Erken Görülme

Bu yıl kene vakası Mayıs'ta başladı; Kurban Bayramı'nda hayvan transferine dikkat edilmeli.

08.05.2025 15:39
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Havalar ısındı, kene kabusu başladı

Prof. Dr. Gürdal Yılmaz: "Her sene Nisan ayında ilk vaka gelirken bu sene ilk KKKA vakamız Mayıs ayında geldi"

"Kurban Bayramı dönemine çok dikkat etmek gerekiyor; Hayvan transferleriyle birlikte kene transferleri de olabilir"

TRABZON - Doğu Karadeniz Bölgesinde genelde Nisan ayında başlayan kene vakaları bu sene havaların geç ısınmasıyla birlikte ilk vaka Mayıs ayının ilk günlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne geldi.

Ülkemizde 2002 yılından beri görülmeye başlayan kene vakaları yüzünden her yıl hayatını kaybedenler olurken, bu sene ilk kene vakası KTÜ Farabi Hastanesi çocuk servisinde tedavi altına alındı.

Kene vakalarına karşı vatandaşlara önerilerde bulunan KTÜ Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, "2002 yılından beri yaz mevsimi gelmesiyle birlikte ülkemizde görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları, gelmeye başlayacak diye düşünürken hastanemizin çocuk servisine ilk vaka geldi. Bu durum her sene Nisan-Mayıs aylarında olurken bu sene ilk vakamız Mayıs ayında geldi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşinin görüldüğü illerde daha erkenden tespit edilen hafif vakalar vardır, biraz daha ağırlaşınca bize geliyor. Gümüşhane, Tokat, Sivas taraflarında yine vakalar ortaya çıkacaktır. Halkımız buna göre önlemler alması kenenin olabileceği çimenli bölgelerde çorabını pantolonunun üzerine çekmesi evine geldiği zaman da tüm vücudunu kene açısından kontrol etmesi önemlidir. Şu an havalar tam sıcak olmamasına rağmen özellikle Haziran-Temmuz ayına doğru kayacak diye düşünüyoruz. Her yıl bize gelen üçüncü basamak hastaneye gelen KKKA kriterlerine göre baktığımız zaman 20-30 vakamız oluyor. Genelde Mayıs ayında 5-10 tane olurdu geri kalanlar Haziran'da olurdu. Şimdi de Haziran-Temmuz aylarına doğru kayacaktır ama ilk vakamız geldi. İnsanlarımız tedbirlerini alsınlar. KKKA vakaları bizde genelde Ağustos ayında 15'inden sonra bitiyor ancak yine de hava sıcaklığıyla ilişkilidir" dedi.

Kurban Bayramı döneminde hayvan transferiyle birlikte kene transferi de olacağına dikkat çeken Yılmaz, "Kurban Bayramı dönemine çok dikkat etmek gerekiyor. Hayvan transferleriyle birlikte kene transferleri de olabilir. İnsanlarımız Kurban dönemine daha çok dikkat etmelidir. Keneler sonuçta kan emecek bir canlı arar. Kan emecek canlılarda en çok hayvanlardır. Rahatlıkla üzerine konabilir hatta hayatı boyunca orada devam edebilir. Transferiyle birlikte başka bölgelere gider hayvandan düştüğü zaman ya da hayvanı keserken orada keneyle temas etme durumu söz konusu olabilir. O nedenle dikkatli olmak gerekir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Güvenlik, Kurban, Sağlık, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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