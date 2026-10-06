Kenya'da ilk Ebola vakası tespit edilen hasta öldü, 28 temaslı belirlendi

Kenya Sağlık Bakanı Aden Duale, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaşayan ve cumartesi günü Nairobi'ye gelen Kenya vatandaşında ilk Ebola vakasının kaydedildiğini, hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kenya'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti kaynaklı ilk Ebola vakası tespit edildi. Kenya Sağlık Bakanı Aden Duale yaptığı açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 1 ay önce Ebola'dan rahatsızlanan ve farklı hastanelerde tedavi gören Kenya vatandaşının cumartesi günü başkent Nairobi'ye geldikten sonra hayatını kaybettiğini ifade etti. Bakan Duale, hastanın cumartesi günü uçakla geldiğini ve Nairobi'deki havalimanında normal halk taramasından geçtikten sonra bir akrabası tarafından hastaneye götürüldüğünü, yapılan testin sonucunun pozitif çıktığını aktardı. Duale, hastanın hayatını kaybettiğini, şu ana kadar aile üyeleri ve sağlık çalışanları da dahil olmak üzere 28 kişinin temaslı olarak tespit edildiğini belirtti. Duale, "Halkın paniğe kapılmaması gerektiğini, hastalığın yayılmasını önlemek için tüm sistemlerin devreye sokulduğunu belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

Kenya'da daha önce hiç Ebola vakası kaydedilmemişti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 4 binden fazla ölüm

Bu yıl Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 8 binden fazla Ebola vakası tespit edilirken, 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, nadir görülen Bundibugyo türünün neden olduğu, tarihindeki en büyük Ebola salgınıyla mücadele ediyor.

Salgın daha önce Uganda'ya da sıçramış, burada 20 vaka ve 2 ölüm bildirilmişti, ancak Dünya Sağlık Örgütü Ağustos ayında Uganda'yı "Ebola'dan arındırılmış ülke" ilan etmişti.

Ebola, enfekte olmuş kişilerin vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla yayılıyor, ateş, kusma, ishal ve ağır vakalarda iç ve dış kanamaya neden olabiliyor.