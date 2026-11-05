Kilis\'te döner işletmelerinde son tüketim tarihini Tarım ekipleri kontrol ediyor

Kilis'te İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından döner işletmelerine yönelik gıda güvenliği denetimleri gerçekleştiriliyor.

Denetimlerde işletmelerde kullanılan etlerin faturaları ve son tüketim tarihleri ile işletmelerin teknik ve hijyenik şartları kontrol ediliyor.

Halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.