Kilis'te döner işletmelerinde son tüketim tarihini Tarım ekipleri kontrol ediyor - Son Dakika
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Kilis'te döner işletmelerinde son tüketim tarihini Tarım ekipleri kontrol ediyor

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Kilis\'te döner işletmelerinde son tüketim tarihini Tarım ekipleri kontrol ediyor
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Kilis\'te döner işletmelerinde son tüketim tarihini Tarım ekipleri kontrol ediyor
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Kilis'te İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri döner işletmelerine gıda güvenliği denetimi yapıyor. Denetimlerde etlerin faturaları, son tüketim tarihleri ve hijyen şartları kontrol edilirken, denetimlerin halk sağlığı için sürdürüldüğü belirtildi.

Kilis'te İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından döner işletmelerine yönelik gıda güvenliği denetimleri gerçekleştiriliyor.

Denetimlerde işletmelerde kullanılan etlerin faturaları ve son tüketim tarihleri ile işletmelerin teknik ve hijyenik şartları kontrol ediliyor.

Halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: İHA
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