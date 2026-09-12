Kırıkkale'deki 2 çocuk hava ambulansıyla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi
Kırıkkale'deki hastanelerde tedavi gören 2 çocuk, Sağlık Bakanlığının hava ambulansıyla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Trafik kazasında yaralanan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen 6 yaşındaki çocuk ile solunum yetmezliği şikayetiyle tedavi altına alınan 15 yaşındaki çocuk sevk edildi.
Kırıkkale'deki hastanelerde tedavi gören 2 çocuk, hava ambulansıyla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Çerikli-Yozgat kara yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan Ensar Aydın (6), sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Aydın, yoğun bakım ünitesine sevk edildi.
Eser Özdemir (15) de dün solunum yetmezliği şikayetiyle Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Aydın ve Özdemir, Sağlık Bakanlığının hava ambulansıyla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledildi.
Kaynak: AA
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