Kırklareli'de Gıda Denetimleri Devam Ediyor
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda güvenilirliği için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından, gıda satış, toplu tüketim ve üretim işletmelerinde gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla denetimler aralıksız sürüyor.
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerde gıda güvenilirliği ve mevzuata uygunluk konuları kontrol edildi. Yetkililer, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: İHA
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