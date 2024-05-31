Kırklareli'nde Sigarayı Bırakma Polikliniği Açıldı - Son Dakika
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Sağlık

Kırklareli'nde Sigarayı Bırakma Polikliniği Açıldı

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Kırklareli'nde tütün bağımlılığına karşı 'Sigarayı Bırakma Polikliniği' açıldı. Açılışa Vali Birol Ekici, Belediye Başkan Yardımcısı, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, sağlık çalışanları ile sigarayı bırakanlar katıldı.

31.05.2024 20:52  Güncelleme: 21:11
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Kırklareli'nde 'Sigarayı Bırakma Polikliniğini' açıldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde tütün bağımlılığına karşı 'Sigarayı Bırakma Polikliniğini' açıldı.

Kırklareli'nde Sağlıklı Hayat Merkezinde tütün bağımlılığına karşı 'Sigarayı Bırakma Polikliniğini' açıldı. Açılışa Vali Birol Ekici, Belediye Başkan Yardımcısı, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, sağlık çalışanları ile sigarayı bırakanlar katıldı. Açılışta konuşan Kırklareli Valisi Birol Ekici, tütüne karşı tedbirlerin artacağını anlattı. İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit dünyada tütüne bağlı yılda 8 milyon kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Türkiye'nin de tütün kullanımında oranın yüksek olduğunu anlatan Cerit, mücadele ettiklerini ifade etti. Konuşmaların arından açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra mücadele hakkında bilgi verildi. 30 yıldır sigara kullanan Gürkan Mitap tedavilerle bağımlılıktan kurtulduğunu dile getirdi. Mitap, yaklaşık 9 ay önce sigarayı bıraktığını belirterek, "Yemeklerden lezzet almaya başladım. Sigara içtiğim dönemde yemeklerden lezzet almıyormuşum onu öğrendim. Çok memnunum ve çok sağlıklıyım" dedi.

Sigara bırakanlara belge verildi.

Kırklareli\'nde Sigarayı Bırakma Polikliniği Açıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kırklareli'nde Sigarayı Bırakma Polikliniği Açıldı - Son Dakika

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