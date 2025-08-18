Kirli Su Enfeksiyon Riskini Artırıyor - Son Dakika
Sağlık

Kirli Su Enfeksiyon Riskini Artırıyor

18.08.2025 12:44
Prof. Dr. Burcu Tokuç, kirli deniz ve havuz suyunun sağlık risklerini vurguladı, mavi bayrakları önerdi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Tokuç, deniz ve havuzda kirli suya maruz kalmanın enfeksiyon riskini artırdığını belirtti.

Tokuç, AA muhabirine, deniz suyunun temizliğinin sağlık açısından önem arz ettiğini söyledi.

Vatandaşların özellikle mavi bayraklı plajları tercih etmesi gerektiğini belirten Tokuç, mavi bayraklı plajların Halk Sağlığı laboratuvarları ve belediyeler tarafından düzenli aralıklarla denetlendiğini ifade etti.

Plajların denetim sonuçlarının kamuyla paylaşılabildiğini anlatan Tokuç, "Girdikleri denizlerin ve havuzların temizliğinden vatandaşlarımızın emin olması gerekir. Özellikle mavi bayraklı plajlar tercih edilmelidir. İl sağlık müdürlüklerinin ya da belediyelerin internet sitelerinden, yüzme alanlarının temizlik durumu kontrol edilebilir. Vatandaşlar, denize girmeden önce bu verilere mutlaka göz atmalı." diye konuştu.

Tokuç, mavi bayraklı plajların vatandaşlara her zaman güven verdiğini dile getirdi.

Yaz aylarında hastanelere enfeksiyon kaynaklı başvuruların arttığını belirten Tokuç, "Kirli suya maruz kalmak mide-bağırsak enfeksiyonlarına, ishal ve kusmaya neden olabilir ayrıca grip ve nezle gibi solunum yolu enfeksiyonları, gözlerde iltihaplanma (konjonktivit) da görülebilir. Gözlerde sulanma ve akıntı varsa bunun deniz ya da havuz suyundan kaynaklanabileceği unutulmamalı." ifadelerini kullandı.

Tokuç, temiz olmayan deniz ve havuz sularının sağlık açısından risk taşıdığına dikkati çekti.

"Depolara taşınan su kontrol edilmeli"

Yazlık bölgelerde kalanların sağlığı için taşıma su kullanımının mutlaka denetlenmesi gerektiğini vurgulayan Tokuç, "Tankerlerle taşınan suyun depolara boşaltılırken yeterli klorlama yapılıp yapılmadığı kontrol edilmeli. Gerekirse vatandaşlar, il sağlık müdürlüklerine başvurarak suyun test edilmesini talep edebilir. Halk Sağlığı laboratuvarlarında bu suların analizi yapılmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

