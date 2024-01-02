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Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine Yeni Cihazlar Gönderildi - Son Dakika
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Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine Yeni Cihazlar Gönderildi

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine Sağlık Bakanlığı tarafından 3 ultrason ve 2 ekokardiyografi cihazı gönderildi. Hastanenin teknik alt yapısı güçlendirildi.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine Yeni Cihazlar Gönderildi
02.01.2024 - 17:11,  Güncelleme: 17:13
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Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine 3 ultrason ve 2 ekokardiyografi cihazı alındı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından hastaneye yeni cihazlar gönderildiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kenti ziyaretinde sözünü verdiği cihazların Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine teslim edildiği aktarılan açıklamada, hastanenin teknik alt yapısının güçlendiği kaydedildi.

Açıklamada, cihazların kardiyoloji ve radyoloji polikliniklerinde görev yapan doktorlarca hizmete sunulduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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