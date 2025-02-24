Kış Ayları Kalp Hastalarını Zorluyor - Son Dakika
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Sağlık

Kış Ayları Kalp Hastalarını Zorluyor

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Prof. Dr. Tansel Erol, soğuk havaların kalp hastaları üzerindeki olumsuz etkilerini anlattı.

24.02.2025 09:28
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Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tansel Erol: "Kış ayları kalp hastalarını zorluyor"

"Kalp hastaları için en zor dönem, kış ayları"

ADANA - Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tansel Erol, kalp hastaları için kış aylarının zorlu geçtiğini belirterek, "Soğuk havalarda kalp damarları büzüşür. Kalp hastalarını bu durum çok etkiler. Bu nedenle özellikle 10 derecenin altındaki havalarda hastalarımızın kendini iyi koruması gerekir" dedi.

Türkiye soğuk hava dalgası etkisi altındayken kalp hastaları da hastanelere başvurup rahatsızlıkları için tedavi arayışına giriyor. Konuyla ilgili Acıbadem Adana Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tansel Erol, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Kış aylarının kalp hastaları için sıkıntılı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Erol, "Kalp hastaları için en sorunlu dönemler, kış aylarıdır. Öncelikle kalp hastaları kış aylarına girmeden önce kontrollerini yaptırmayı ihmal etmeliler. Soğuklar geldiği zaman kalp damarlarında büzüşmeler olur, vazo spazm dediğimiz damarlarda darlık olur ve bu da özellikle kalp hastalarını çok etkiler" diye konuştu. Hipertansiyonu yani yüksek tansiyonu olan hastalarda, kalp hastalarında ve kalp yetmezliği olanlarda ciddi şekilde kalbe yük bindiğine dikkat çeken Prof. Dr. Erol "Kalbin oksijen tüketimi artar böylece kalp yetmezliği ya da ölümcül sorunlar yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

"Hastalar sıkı giyinmeli"

Soğuk havaların kalp hastalığı ve kalp krizlerine yol açtığını anlatan Prof. Dr. Tansel Erol, "Artan kalp rahatsızlıkları ve kalp krizi risklerine karşı önlem almak için öncelikle hava ısısı 10 derecenin altına düştüğünde kesinlikle hastanın korunması gerekiyor. Özellikle sıkı kıyafetler giymesi gerekiyor, mümkünse sabah saatlerinde çok yoğun efor sarf etmemesi gerekiyor" dedi. Hastalara kendilerini soğuktan koruyacak şekilde eldiven, bere ve özellikle göğüs kafesini sıcak tutacak kıyafetlerle sıkı giymelerini tavsiye etti.

"65 yaş üstüne aşı tavsiye ediyoruz"

Sadece ülkemizde değil tüm dünyada kalp hastalıklarında artış gözlemlendiğini aktaran Prof. Dr. Erol 40 yaşını geçen her bireyin risk taşıdığını belirtti. Bununla birlikte 65 yaş üzerindeki herkese ama özellikle kalp ve KOAH hastalarıyla, diyabeti olan kişilere aşı olmalarını tavsiye ederek "Her hasta özellikle kalp hastaları için ısrarla her yıl influenza yani grip aşısı yapılması gerekiyor. Bunlar enfeksiyondan ciddi oranda koruyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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