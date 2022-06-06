KİTVAK hasta yakınları için defile düzenleyecek - Son Dakika
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KİTVAK hasta yakınları için defile düzenleyecek

06.06.2022 13:50
KİTVAK hasta yakınları için defile düzenleyecek

İzmir merkezli Kemik I·ligˆi Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Gelis¸tirme Vakfı (KİTVAK), takı koleksiyonu defilesi düzenleyecek.

İzmir merkezli Kemik I·ligˆi Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Gelis¸tirme Vakfı (KİTVAK), takı koleksiyonu defilesi düzenleyecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'daki Zerzevan Kalesi kazılarında çıkarılan takı ve motiflerden esinlenerek hazırlanan takı koleksiyonu, İzmir'de Agora ören yerinde, 8 Haziran Çarşamba düzenlenecek defile ile tanıtılacak.

"Doğu'dan Batı'ya Sevgi Yolu" temalı defilede elde edilen tüm gelir, tedavi sürecindeki çocukların anne ve babaları için başlatılan "askıda oda" projesine aktarılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı İklil Ulueren, "Askıda oda fonunda biriken paralarla ödeme gücü olmayan hasta ve hasta yakınlarının ücretsiz konaklamalarını sağlıyoruz. Bugüne kadar iki konukevimizde 600'e yakın hasta ve yakını ücretsiz kaldı. Ancak sürekli artan talebi karşılayabilmek için hayırseverlerimizin katkısınA ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Zerzevan Kalesi, Diyarbakır, İzmir, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık KİTVAK hasta yakınları için defile düzenleyecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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