Kızılay'dan kan bağışı çağrısı - Son Dakika
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Sağlık

Kızılay'dan kan bağışı çağrısı

Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, kan stoklarının normal seviyede olduğunu ancak her zaman kana ihtiyaç olduğuna dikkat çekip vatandaşları bağışa çağırdı.

09.09.2024 21:51
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Kızılay'dan kan bağışı çağrısı

Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı:

"Kan bağışında ucu ucuna gidiyoruz"

ADANA - Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, kan stoklarının normal seviyede olduğunu ancak her zaman kana ihtiyaç olduğuna dikkat çekip vatandaşları bağışa çağırdı.

Türkiye'de kan bağışı konusundaki tek adres olan Kızılay'da geçtiğimiz aylarda kritik seviyenin altına inen kan stokları, kan bağışı çağrılarının ardından toparlanmaya başladı. Vatandaşlar 81 ildeki 300 kan bağışı noktasından istedikleri zaman kan bağışlayabiliyor.

"Kan bağışında ucu ucuna gidiyoruz"

Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu anlatarak, "Her 3 ayda bir 18-65 yaş arasındaki vatandaşlarımız Kızılay'a gelip bağış yapmalı. Türkiye'de ki hastanelerde ameliyat olurken ve kanamalı bir kaza geçirdiğinde vatandaşlarımızın kana ihtiyacı oluyor. Kan bağışında ucu ucuna gidiyoruz. Yazı bitirdiğimiz bu günlerde stoklarımız normal gidiyor ama devamlı dolu tutmamız gerekiyor. Acil kan anonsları yapmaktansa 85 milyon kıymetli ailemizi bağışa davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şuan stoklarımız normal durumda"

Kızılay'ın kan stoklarının normal seviyede tutulması gerektiğini anlatan Saygılı, "Biz Kızılay olarak Türkiye'nin 300 noktasında kan bağışı alıyoruz. Bin 176 hastaneye 7 gün 24 saat esasına göre büyük bir lojistik operasyon gerçekleştiriyoruz. Herkes düzenli bir şekilde Kızılay'a gelerek her 3 ayda bir kan vererek bu stokları normal seviyede tutmaya davet ediyorum. Şuan stoklarımız normal durumda ve gelen bütün talepleri karşılıyoruz" diye konuştu.

"Herkes düzenli kan bağışı yapmalı"

Kan bağışı yapan Erhan Kömür isimli vatandaş, "Herkesin kan vermesini isterim. Ben vatandaşlık görevini yerine getiriyorum. Düzenli kan bağışı yapmaya çalışıyorum. Her 3 ayda bir olmasa bile aralıklarla bağışta bulunuyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kızılay'dan kan bağışı çağrısı - Son Dakika

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