Kızının sesini yıllar sonra ilk kez duydu - Son Dakika
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Kızının sesini yıllar sonra ilk kez duydu

06.03.2022 10:31

Kızının sesini yıllar sonra ilk kez duydu Otizm sebebiyle konuşamayan, davranış problemleri sergileyen çocuğu için Türkiye'nin yolunu tutan annenin sevinç gözyaşlarıKOCAELİ – Almanya'nın Hannover kentinde dünyaya gelen 3 yaşındaki Nefes, otizm sebebiyle konuşamayınca aile Türkiye'nin yolunu tuttu.

Kızının sesini yıllar sonra ilk kez duydu

Otizm sebebiyle konuşamayan, davranış problemleri sergileyen çocuğu için Türkiye'nin yolunu tutan annenin sevinç gözyaşları

KOCAELİ – Almanya'nın Hannover kentinde dünyaya gelen 3 yaşındaki Nefes, otizm sebebiyle konuşamayınca aile Türkiye'nin yolunu tuttu. Aldığı eğitim sayesinde ilk kez ses veren ve 'Anne, baba' kelimelerini kullanan Nefes, ailesini sevince boğdu. Anne Burcu Ertürk, yıllar sonra ilk kelimesini duyduğu kızını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Almanya'da yaşayan Erkut-Burcu Ertürk çiftinin kızları Nefes, 3 yıl önce dünyaya geldi. Konuşma çağına gelen Nefes'te bir şeylerin ters gittiğini anlayan aile hemen doktorların yolunu tuttu. Konuşamayan, ailesi ile göz kontağı kurmayan Nefes için hastanelere başvuran aileye, kızlarının otizm olduğu söylendi. Duyduklarıyla önce şaşkına dönen aile, ardından arayışlara başladı. İnternet üzerinden araştırma yapan anne Burcu Ertürk, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile karşılaştı. Hiç düşünmeden Almanya'dan yola çıkan anne, kızını Kocaeli'ye getirdi. At terapisi, duyu bütünleme, tomatis, bireysel terapi, oyun terapisi, karanlık oda terapisi ve merkezde bulunan hayvanların katkısıyla Nefes, salıncakta sallandığı esnada ilk kez 'Anne' kelimesini kullandı. Sevince boğulan anne, hemen kızına sarıldı.

"Biz kızımızı bir odaya tıkmak istemedik"

Süreci anlatan anne Burcu Ertürk, "Nefes konuşmuyor, kendini yerlere atıyordu. Göz kontağı hiç yoktu. Seslendiğimizde hiç tepki vermiyordu. Biz önce kulağında bir şey var zannettik. Kulak uzmanına gittik, her şeyin normal olduğunu söylediler. Tekrar doktorlara gittik ve otizm teşhisi koydular. Dünya başıma yıkıldı. Ne yapacağımı şaşırdım. Hemen bir çözüm aramaya başladık ve bu kurum ile karşılaştık. İnternet üzerinden baya araştırdık. Büyük, geniş alan olarak sadece burayı bulduk. Biz kızımızı bir odaya tıkmak istemedik. Hayvanlarla iletişim kursun istedik. Hayvanlarla çok fazla göz kontağı kuruyor artık, onların sesini çıkartıyor" dedi.

"Anne kelimesini 3 sene bekledim"

"Anne kelimesini 3 sene bekledim" diyen Burcu Ertürk, "Başka çocuklar 'Anne' dediklerinde, ben kızımın ağzının içine bakardım. Acaba bir gün 'Anne' diyecek mi? Onlar gibi koşacak mı? Benimle göz kontağı kurup sarılacak mı? Nefes'te biraz zor gelişti ama neticesi çok güzel oldu. Şu an isteklerini söylüyor, kendisi yemek yiyor, suyunu içiyor. Yemeği bittiğinde mutfağa götürüyor" diye konuştu.

"Dünyalar benim oldu"

İlk 'Anne' kelimesi duyduğu anı anlatan Burcu Ertürk, "Salıncakta sallıyordum. Bende bir arkadaşımla konuşuyordum. Birinin, 'Anne' dediğini duydum. Hemen arkadaşıma dönüp, kimin seslendiğini sordum. O an bir kez daha 'Anne' sesini duyunca Nefes'in konuştuğunu anladım. Hemen sarıldım, dünyalar benim oldu. Bir 'Anne' kelimesini duymak için 3 bin kilometre yol kat ettim. Psikiyatrist kızımda otizm belirtilerinin artık kalmadığını söyleyince, dünyalar bizim oldu. Sadece uyaran eksikliği var, bunun da eğitim ile gideceğini söylediler. Bu anlatılmaz" şeklinde konuştu.

Etrafına gülücükler saçan 3 yaşındaki Nefes, eğitimcilerini de sevince boğuyor. Her gün gelişen Nefes, otizmli çocuklar için de umut olacak.

Kızının sesini yıllar sonra ilk kez duydu
Kızının sesini yıllar sonra ilk kez duydu
Kızının sesini yıllar sonra ilk kez duydu

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Hannover, Türkiye, Almanya, Otizm, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

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