KKKA Uyarısı: Kenelere Dikkat! - Son Dakika
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KKKA Uyarısı: Kenelere Dikkat!

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Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, yaz aylarında kene kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne karşı uyarıyor.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, özellikle kene temasının arttığı yaz aylarında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, KKKA'nın ağır seyrederek ölümle sonuçlanabilen enfeksiyon hastalığı olduğu ve çoğunlukla virüsü taşıyan kenelerin insan vücuduna tutunmasıyla bulaştığı belirtildi.

Hastalığın ayrıca virüsü taşıyan hayvanların kan ve vücut sıvıları ile KKKA hastalarının kan ve diğer vücut sıvılarına korunmasız temas sonucunda da bulaşabildiği aktarılan açıklamada, tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar, kasap ve mezbaha çalışanları, veteriner hekimler, korunmasız şekilde kamp ve piknik yapanlar, sağlık personeli, laboratuvar çalışanları ve hasta yakınlarının risk grubunda bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, KKKA'nın ateş, halsizlik, üşüme, titreme, yaygın kas ağrıları, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal, yüzde ve gözlerde kızarıklık ile deri döküntüsü gibi belirtilerle ortaya çıkabildiği, hastalığın ilerleyen dönemlerinde vücudun farklı bölgelerinde kanamalar görülebileceği kaydedildi.

Kene açısından riskli tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanlarına giderken vücudu mümkün olduğunca örten giysilerin tercih edilmesi, pantolon paçalarının çorapların içine sokulması ve kenelerin daha kolay fark edilebilmesi için açık renkli kıyafetlerin giyilmesi gerekiği ifade edilen açıklamada, riskli alanlardan dönüldüğünde özellikle diz arkaları, koltuk altları, kulak arkaları, ense, saç dipleri ve kasık bölgelerinin kontrol edilmesi gerektiği anlatıldı.

Açıklamada, vücuda tutunan kenenin çıplak elle çıkarılmaması gerektiği vurgulanarak, kenenin eldiven, bez veya poşet gibi bariyer kullanılarak mümkün olan en kısa sürede çıkarılması, çıkarılamaması halinde ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği bildirildi.

Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Sağlık KKKA Uyarısı: Kenelere Dikkat! - Son Dakika

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