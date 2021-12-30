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KLİMUD Başkanı Prof. Dr. Aydın'dan "yılbaşında kalabalık ortamda bulunmayın" uyarısı Açıklaması - Son Dakika

KLİMUD Başkanı Prof. Dr. Aydın'dan "yılbaşında kalabalık ortamda bulunmayın" uyarısı Açıklaması

30.12.2021 11:10
KLİMUD Başkanı Prof. Dr. Aydın'dan "yılbaşında kalabalık ortamda bulunmayın" uyarısı Açıklaması

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, insanların Kovid-19 salgını nedeniyle sıkıldıklarını belirterek, "Eskiden yılbaşı yapmayanların da yılbaşı yapma arzusu var, bunu toplumda görüyoruz.

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, insanların Kovid-19 salgını nedeniyle sıkıldıklarını belirterek, "Eskiden yılbaşı yapmayanların da yılbaşı yapma arzusu var, bunu toplumda görüyoruz. İnsanların kontrolsüz şekilde bir yerlerde toplanması, eğlenmesi ciddi risk oluşturabilir." uyarısında bulundu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Aydın, AA muhabirine, Kovid-19'un Omicron varyantının Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanmasının ardından yaklaşık 15 günde 100'ü aşkın ülkede görüldüğünü, Fransa, İngiltere, Almanya ve Belçika gibi ülkelerde kapanmalara neden olduğunu söyledi.

Türkiye'de de görülen varyantın kuluçka süresinin kısa olması ve daha hızlı bulaşması gibi özellikleri nedeniyle öncekilerden farklı olduğuna işaret eden Aydın, Omicron'a bağlı ölümlerin ilk başlarda az görüldüğünü ancak zaman geçtikçe ölüm hızında da artış yaşanmaya başlandığını aktardı.

Bulaş sayısının hızlı artmasına karşın, ölüm hızının o kadar çok artmaması nedeniyle Omicron'u "iyi huylu" gibi algılamak istediklerini vurgulayan Aydın, "Bunu tam olarak söylemek için 15 Ocak'ı beklemek lazım. 15 Ocak'tan sonra bunun nasıl bir varyant olduğu, pandemiyi nereye taşıyacağı konusunda bize daha fazla bilgi verecek." diye konuştu.

Aydın, salgında en önemli konunun korunma olduğunun altını çizerek, "Korunma için yapmamız gereken şey aşı, kullanabileceğimiz en önemli silahımız. Türkiye de artık aşı üreten ülkeler sınıfına girdi, TURKOVAC'ımız acil kullanım izni aldı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bazı kişilerin "milli ve yerli aşımızı bekliyoruz" diyerek şimdiye kadar aşı olmadığına dikkati çeken Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunların 6-7 milyon civarında olduklarını biliyorum ve hemen aşılanmalarını rica ediyorum. Şimdi yerli aşımız var ve bu aşımızın dünya piyasasında yer alması için de kullanılması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı bütün aşı çeşitlerini ortaya koydu, TURKOVAC'ı da ortaya koydu. Dolayısıyla aşı olmamış insanlarımızın hemen aşılanması, aşı eksiği olanların da aşılarını tamamlamaları gerekiyor."

Aydın, dünyada 5-11 yaş arasındaki çocukların aşılanmasına ve evde hızlı antijen testlerinin kullanılmasına başlandığını anlatarak, "Ülkemizde de artık bunun zamanı geldi. Türkiye'de de 5-11 yaş grubunun aşılanmasını gündeme taşımalı ve onunla alakalı ön çalışmaları yapıp çocuklarımızın aşılamasını sağlamalıyız. İkinci olarak da hızlı antijen testlerine pandemi ile mücadeledeki rehberde, algoritmada bir yer bulmak lazım, çok düzgün kullanılması lazım." dedi.

İlgili kurumların maske, mesafe ve hijyen noktasındaki denetimlerini yeniden arttırması gerektiğini belirten Aydın, Omicron'un bu kurallara dikkat edilmediği takdirde önceki varyantlara göre çok hızlı artacağını ve özellikle risk grubundaki yaşlılar ve kronik hastalar için büyük sorun oluşturacağını kaydetti.

"Ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz"

İnsanların salgından sıkıldıkları için yılbaşında sosyalleşmek istediklerini dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

"Eskiden yılbaşı yapmayanların da yılbaşı yapma arzusu var, bunu toplumda görüyoruz. İnsanların kontrolsüz şekilde bir yerlerde toplanması, eğlenmesi ciddi risk oluşturabilir. Mutlaka eğlence yerlerinde denetime ihtiyaç var, aşısız insanların, eksik aşılıların buralara katılmaması gerekiyor. PCR testi yaptırmayan, yani son durumunu bilmediğimiz insanları da bir araya getirmemeliyiz çünkü buralar kalabalık, yoğun oluyor, ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz."

Çekirdek ailesi ile yılbaşını evinde geçireceğini söyleyen Aydın, herkese de bulaş riski nedeniyle böyle yapmalarını önererek, "Aksi halde gerçekten hasta yükünü çok yükseltebilir ve sağlık kurumlarımız tıkanabilir hale gelebilir." uyarısını yaptı.

"Pandemide lider olmayalım"

Prof. Dr. Faruk Aydın, Karadeniz Bölgesi'nde aşılama oranı yüksek olmasına rağmen son haftadaki vakalarda artış yaşandığını ifade ederek, "Bölgemizdeki vakalar geçen haftadan daha da yüksek, en azından yüzde 30 artmış durumda. Bunun sebebinin eksik aşılıların olduğunu görüyoruz. Hatırlatma aşılarında arzu ettiğimiz sayıya gelebilmiş değiliz." dedi.

Kovid-19 nedeniyle 6 yakınını kaybettiğini, ateşin düştüğü yeri yaktığını ve kimsenin bu acıları yaşamamasını istediğini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

Türkiye dünyada en az ölüm veren ülkelerden biri, yani iyi bir durumdayız ama bu 'geçmişte yaptık, şimdi de hiçbir şey yapmazsak olacak' anlamına gelmez. O yüzden buradan uyarılarımı yapıyorum, uyumumuzu artırmalıyız, denetimleri sıklaştırmalıyız. Bölgemizin de artık üzerine yapışan 'vaka pozitifliği' liderliğinden kurtulması lazım. Trabzonspor lider, yeter. Trabzonspor'un liderliği ile kendimizi tatmin edelim, bu pandemide lider olmayalım lütfen."

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Mikrobiyoloji, Faruk Aydın, Türkiye, Aydın, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KLİMUD Başkanı Prof. Dr. Aydın'dan 'yılbaşında kalabalık ortamda bulunmayın' uyarısı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: KLİMUD Başkanı Prof. Dr. Aydın'dan "yılbaşında kalabalık ortamda bulunmayın" uyarısı Açıklaması - Son Dakika
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