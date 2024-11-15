KOAH ve Sigara: Erken Teşhis Hayat Kurtarır - Son Dakika
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Sağlık

KOAH ve Sigara: Erken Teşhis Hayat Kurtarır

KOAH ve Sigara: Erken Teşhis Hayat Kurtarır

Prof. Dr. Bayram, KOAH'ın %90'ının sigaraya bağlı olduğunu ve erken teşhisin önemli olduğunu belirtti.

15.11.2024 09:39
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KOAH hastalığının yüzde 90'ının sigara kullanımına bağlı olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bayram, "Erken teşhisle hastalık kontrol altına alınabilir. Sigara içmeye devam etmek bu süreci zorlaştırıyor. Sigara dumanına maruz kalmak, herkesin KOAH riski taşımasına neden olur. Bu yüzden sigarayı bırakmak, tedavinin en önemli adımıdır" dedi.

Dünya KOAH Günü dolayısıyla KOAH'ın tanı ve tedavi süreçlerine dair açıklamalarda bulunan Medipol Sağlık Grubu'ndan Prof. Dr. Mehmet Bayram, KOAH'ın sigara kullanımı ve zehirli gazlara maruz kalma gibi sebeplerle gelişen ciddi bir akciğer hastalığı olduğunu ifade etti. Ayrıca erken evrede müdahalenin hastalığın kontrol altına alınmasında kritik rol oynadığını söyledi.

'YÜZDE 90'I SİGARA İÇMEYE BAĞLI'

KOAH'ın nedenlerini açıklayan Prof. Dr. Bayram, "KOAH'ın yüzde 90'ı sigara içmeye bağlı olarak ortaya çıkıyor. Bu nedenle tedavinin ilk ve en önemli basamağı sigarayı bırakmaktır. KOAH'ın şiddetine göre ilaç tedavileri ve rehabilitasyon gibi seçenekler de mevcut. Ancak, sigarayı bırakmak tedavinin temelini oluşturur" diye konuştu.

'HASTALARIN BÜYÜK KISMI KOAH OLDUKLARINDAN HABERSİZ'

Toplumda KOAH'ın sadece ileri evrede, oksijen desteğine bağımlı hastalar arasında görülen bir hastalık olarak algılandığını ancak bunun doğru olmadığını dile getiren Prof. Dr. Bayram, "KOAH'ın erken evreleri, kırklı ve ellili yaşlarda başladığına ve bu grup hastalar toplumdaki KOAH vakalarının büyük bir bölümünü oluşturur. Hastaların büyük kısmı KOAH olduklarından habersiz. Kronik öksürük ve nefes darlığı gibi belirtiler gösteren kişilerin uzmanlar tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Sigara içmişseniz ve kronik öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa, KOAH yönünden değerlendirilmeniz şart. Erken teşhis ve sigarayı bırakma ile ileri KOAH'ın önüne geçilebilir" ifadelerini kullandı.

'SİGARAYA KARŞI FARKINDALIK OLUŞTURMAK ÖNEMLİ'

Sigaranın KOAH dışında akciğer kanseri, kalp-damar hastalıkları ve birçok organ hastalığına yol açtığına değinen Prof. Dr. Bayram, "KOAH, sigaranın neden olduğu hastalıklardan sadece biri. Sigaraya karşı toplumda farkındalık oluşturmak, halk sağlığı açısından son derece önemlidir" dedi.

Kaynak: DHA

Mehmet Bayram, Sağlık, Dünya, Yaşam, Koah, Son Dakika

Son Dakika Sağlık KOAH ve Sigara: Erken Teşhis Hayat Kurtarır - Son Dakika

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