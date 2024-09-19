Koç Healthcare, Mayo Clinic Ağı'na Katıldı

Sağlık

Koç Healthcare'in çatısı altında yer alan Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi, Mayo Clinic ile yapılan işbirliği anlaşmasıyla Mayo Clinic Care Network'e katıldı.

Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesinin Maya Clinic Care Network'e dahil olmasına ilişkin detayların paylaşıldığı toplantı Amerikan Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantı, Koç Healthcare Üst yöneticisi (CEO) Dr. Erhan Bulutcu,Koç Healthcare Uluslararası Kurumsal İlişkiler Yönetici Medikal Direktörü Prof. Dr. Sergin Akpek ve Mayo Clinic Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika Bölgesi Yönetici Medikal Direktörü Dr. Mohamad Bydon'ın katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Bulutcu, geleceğin sağlık ekosisteminde yer alabilmek için teknoloji ve endüstri şirketleri, üniversiteler, hastaneler ve sigorta şirketleriyle işbirliği yapmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Mayo Clinic'in geçmişteki başarılarının yanı sıra geleceğin tıbbi uygulamaları üzerine hayata geçirdikleri tanı ve tedavideki öncü çalışmaların kendilerinde işbirliği heyecanı uyandırdığını dile getiren Bulutcu, "Bu yüzden Amerika dışında sayılı üyesi olan Mayo Clinic Care Network'e katılma kararı verdik. Kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçildi, onların bizi, bizim de Mayo Clinic'i seçmemizde ortak yan, geleceğin sağlık ekosisteminde vizyon birlikteliğimizin olması ve geçmişteki başarılarımızı kanıta dayalı olarak sunmamızdır." diye konuştu.

"Eğitim ve araştırma alanında da fark yaratmaya başladık"

Koç Healthcare Uluslararası Kurumsal İlişkiler Yönetici Medikal Direktörü Prof. Dr. Sergin Akpek de Amerikan Hastanesi olarak yüz yılı aşkın bir süredir bu coğrafyanın insanlarına kesintisiz sağlık hizmeti sunmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Koç Healthcare'e eklenen diğer hastanelere aktardıkları tecrübe ve kurum kültürüyle dokundukları hasta sayısını son yıllarda önemli miktarda artırdıklarını belirten Akpek, şöyle konuştu:

"Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin devreye girmesiyle eğitim ve araştırma alanında da fark yaratmaya başladık. Hiç kuşkusuz bu ilerlemelerin arkasında kurumumuzun uzun yıllardır uluslararası işbirliklerine verdiği önemin rolü de büyüktür. Mayo Clinic gibi sağlık alanında tartışmasız bir dünya markasıyla bugün başlattığımız işbirliği Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi'ni hizmet, eğitim ve araştırma alanında daha da ileri noktalara taşıyacaktır."

Mayo Clinic Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika Bölgesi Yönetici Medikal Direktörü Dr. Mohamad Bydon ise, Mayo Clinic olarak Koç Healthcare markası bünyesinde yer alan Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi'ni Mayo Clinic Care Network'e dahil etmekten büyük mutluluk duyduklarını anlattı.

Bydon, "Bu süreçte iki kurumla aramızdaki kültürel uyum son derece iyiydi. Hasta bakımı konusunda bölgedeki en kaliteli hizmeti sunmayı hedeflediğimiz bu işbirliğimizin hayata geçmesini heyecanla bekliyoruz." dedi.

Toplantıda verilen bilgiye göre, Mayo Clinic Care Network üyeliği sayesinde Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi uzmanları, Mayo Clinic'in AskMayoExpert, Multidisipliner Kanser Konseyi, tıbbi ve idari danışmanlıkların yanı sıra, Koç Üniversitesi Hastanesi ile eğitim ve araştırma alanında da işbirliği yaparak klinik araştırma projelerini hayata geçirecek.

Amerikan Hastanesi, Koç Üniversitesi Hastanesi ve Mayo Clinic Care Network bünyesinde yer alan diğer üyeler birbirinden bağımsız olarak işbirliğine devam ediyor. 2011'de kurulan Mayo Clinic Care Network, ABD genelinde ve Asya, Hindistan, Meksika ve Orta Doğu'da 45'ten fazla üye organizasyonu içinde barındırıyor. Amerikan ve Koç Üniversitesi Hastaneleri Mayo Clinic Care Network'ün Avrupa'daki ilk üyesi olacak.