"Kistli organları çöpe atmayın, kedi ve köpeğe yedirmeyin" uyarısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanlara ait hastalıklı organ ve sakatatların "kist hidatik" hastalığına yol açmaması için çöpe atılmaması, kedi ve köpeklere verilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkililerinin, bayramda halk sağlığını tehdit edebilecek durumlara ve olumsuz görüntülere karşı vatandaşları uyardığı belirtildi.

Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların organ ve sakatatlarının gelişigüzel çevreye atılmasının "kist hidatik" olarak bilinen bulaşıcı hastalığın yayılmasına neden olabileceğine işaret edilen açıklamada, kurban kesimi sırasında fark edilen kistli akciğer ve karaciğer gibi organların kedi ve köpeklere kesinlikle verilmemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, kistli organların hayvanlar tarafından tüketilmesiyle parazitin yayılacağına ve bu durumun insan sağlığı açısından ciddi riskler oluşturacağına dikkat çekildi.

Hastalıklı organların açıkta bırakılmaması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, bu tür organların poşetlenerek çöp bidonlarına atılmasının da doğru olmadığı, sakatatların mümkünse imha edilmesi ya da koku sızdırmayacak şekilde açılan derin bir çukura gömülerek üzerinin kireçle kapatılması gerektiği kaydedildi. - KOCAELİ