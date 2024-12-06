Kocaeli Vali Yardımcısı Avşarbey: Ambulansların Önünü Kesmek Marifet Değil

Sağlık

1) VALİ YARDIMCISI AVŞARBEY: BİRİLERİ AMBULANSIN ÖNÜNÜ KESMEYİ MARİFET SAYIYOR

KOCAELİ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' kampanyasının lansman toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, birilerinin ambulansın önünü kesmeyi marifet saydığını belirterek, "Doktora el kaldırmanın, öğretmene el kaldırmanın, ambulansın yolunu kesmenin marifet sayıldığı bir anlayışın kesinlikle akıl sağlığı bakımından ele alınması gerekir" dedi.

Acil Sağlık Hizmetleri Haftasında 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' kampanyasının lansman toplantısı Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ile kurum temsilcileri katıldı. Programda yapılan sunumda Kocaeli'de 56 adet acil sağlık hizmetleri istasyonu ve 832 aktif personel bulunduğu belirtilerek, 112'nin yılda 160 bin vakaya gittiği ve yaklaşık 3 milyon kilometre yol yapıldığı belirtildi. İlk ihbardan vakaya ulaşıma kadar geçen sürenin ortalama 7 buçuk dakika olduğu belirtilen sunumda 2024 yılında Karayolu Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 9 bin 5 adet araca toplam 57 milyon 879 bin 713 TL idari para cezası uygulandığı da ifade edildi.

'BİRİLERİ AMBULANSIN ÖNÜNÜ KESMEYİ MARİFET SAYIYOR'

Programda konuşan Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey doktora el kaldırmanın, öğretmene el kaldırmanın, ambulansın yolunu kesmenin marifet sayıldığı bir anlayışın kesinlikle akıl sağlığı bakımından ele alınması gereken bir şey olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Bu çağda, bu tarih itibariyle biz hala aracın nasıl kullanılacağını, trafikte ambulansa nasıl yol verileceğini konuşuyoruz. Bazen basında görüyoruz, birileri ambulansın önünü kesmeyi marifet sayıyor ve ondan sonra gerekli yaptırımlar uygulanıp kamuoyu vicdanı tam rahatlatılmadığı yönünde eleştiriler alıyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Yani araç sürebilen, hayatı her şekliyle yaşayabilen bu iletişim çağında bizim hala bugün, bu konuyu konuşuyor olmamız, kendi adıma çok büyük üzüntü verici bir şey. Doktora el kaldırmanın, öğretmene el kaldırmanın, ambulansın yolunu kesmenin marifet sayıldığı bir anlayış, kesinlikle akıl sağlığı bakımından ele alınması gereken bir şey. Benim kendi adıma kanıma dokunuyor. Biz bu kadar gayriahlaki, gayri insani davranan bir toplum olamayız. Bunun kendi içimizde de sindirmemiz lazım.ö

'2024 YILININ BU TARİHİNDE HALA AMBULANSLARA NASIL YOL VERİLİR ONU KONUŞUYORUZ'

Avşarbey, "Biz burada arkadaşlarımızın kendilerine yol veren ve sağlık hizmetinin sağlıklı olarak sunulmasını sağlayan, dolayısıyla birilerinin hayatının kurtarılmasına faydası olan kişilere ödül töreni yapıyor olmalıydık. O sivil kesimin destekleriyle bir şeyler başardığımız için toplanıyor olmalıydık ama 2024 yılının bu tarihinde biz hala ambulanslara nasıl yol verilir onu konuşuyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımıza, ambulans şoföründen, acil tıp teknisyeninden, paramediğinden, doktoruna, acildeki arkadaşlarımızın hepsine kadar ben tek tek teşekkür ediyorumö dedi.Program, sunumların yapılmasının ardından resim yarışmasında birinci olan öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi.