Kolesterol İlaçları İçin Koenzim Q10 Uyarısı - Son Dakika
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Sağlık

Kolesterol İlaçları İçin Koenzim Q10 Uyarısı

Prof. Dr. Şen, kolesterol ilacı kullanıcılarının Koenzim Q10 almasını önerdi, halsizlik nedeniyle.

17.11.2024 00:43
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Uzmanı kolesterol ilacı kullananları uyardı

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen:

"Kolesterol ilacı kullananlar mutlaka Koenzim Q10 almalı"

"Koenzim Q10'u gıda takviyesi olarak almak istemeyenler sakatat tüketmeli"

ADANA - Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kolesterol ilacı kullanan kişilerde yaşanan halsizliğin normal olduğunu belirterek, "Bu ilaçlarda 'Koenzim Q10' çıkartıldı. 'Koenzim Q10' vücudun enerjisini sağlıyor. Ancak Koenzim Q10'u gıda takviyesi olarak almak istemeyenler dengeli bir şekilde sakatat tüketerek bunu almalı" dedi.

Sağlıklı bir yaşam için kolesterol seviyesinin kabul edilebilir sınırlarda tutulması çok önemli. Ancak kolesterol ilacı kullanan kişilerde son dönemlerde halsizlik ve yorgunluk yaşanıyor. Uzmanlar, bunun da en önemli nedeninin 'Koenzim Q10'un ilaçlarda bulunmaması olarak yorumluyor.

"Kolesterol ilaçlarının içeriğinde kaslarda zayıflama ve halsizliğe sebep oluyor"

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Şen, "Kardiyoloji uzmanları veya aile hekimleri tarafından hastalara kolesterol ilacı önerildiği zaman hastalar bunu kullanıyor. Ancak bir süre sonra kaslarımda incelme, zayıflama ve halsizlik şikayetleriyle doktorlarına başvuruyorlar. Bu yakınmalarda hastalar haklılar. Kolesterol ilaçlarının içeriğinde kaslarda zayıflama ve halsizliğe sebep oluyor" ifadelerini kullandı.

"Koenzim Q10 vücudun enerjisini sağlıyor"

Koenzim Q10'un da doktor tavsiyesiyle kullanılması gerektiğini vurgulayan Şen, "Kolesterol ilaçlarıyla ilgili ilk ruhsat başvurusu yapıldığı zaman 'Koenzim Q10' ile birlikte üretilsin denilerek ruhsat alınıyor. Ancak daha sonra Koenzim Q10 çıkartılıyor. Bu Koenzim Q10'un eksikliğine bağlı olarak bu hastaların kaslarında erime ve halsizlik şikayetleri var. Koenzim Q10 vücudun enerjisini sağlıyor. Bu enerjinin açığa çıkması için Koenzim Q10 olmazsa olmaz. Sadece kolesterol hastalarında değil, spordan sonra kendisini yorgun, bitkin hissedenlerde kullanmalı" diye konuştu.

Öte yandan Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Koenzim Q10'u gıda takviyesi olarak almak istemeyenlerin sakatat başta olmak üzere birçok besinle alabileceklerini söyledi.

Kaynak: İHA

Orhan Şen, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kolesterol İlaçları İçin Koenzim Q10 Uyarısı - Son Dakika

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