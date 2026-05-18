Kongo\'da Ebola Salgını Endişe Yarattı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını endişe verici.

Virüs, iç savaşın kontrol altına alınmasını zorlaştırdığı bir bölgede haftalar boyunca fark edilmeden yayıldı ve söz konusu Ebola türü nadir görüldüğü için, enfekte olanların yaklaşık üçte birini öldüren bu virüsü durdurmak için daha az araç bulunuyor.

Bu, ne kadar yayıldığı konusunda belirsizliklerin olduğu bir salgında kritik bir an ancak hâlihazırda yaklaşık 250 şüpheli vaka ve 80 ölüm bulunuyor.

Ebola salgınlarının çoğu küçük ölçekli olma eğiliminde ancak uzmanlar 2014-16 salgınının etkisini hâlâ hatırlıyor. Bugüne kadar en çok kişiye yayılan salgında Batı Afrika'da 28.600 kişi enfekte olmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmesi, Covid-19 benzeri bir pandeminin erken aşamalarında olduğumuz anlamına gelmiyor.

Ebola'nın dünya geneline yayılması riski hâlâ çok düşük. 2014-16 salgınında bile Birleşik Krallık'ta sadece üç vaka görülmüştu ve bunların tamamı gönüllü olarak yardım eden sağlık çalışanlarıydı.

Oxford Üniversitesi Pandemi Bilimleri Enstitüsü'nden Dr Amanda Rojek, "Ancak bu, durumun uluslararası koordinasyon gerektirecek kadar karmaşık olduğunu gösteriyor" diyor.

Nitekim Uganda, Güney Sudan ve Ruanda gibi komşu ülkeler için hâlâ önemli bir tehdit söz konusu; bu ülkeler yakın ticaret ve seyahat bağlantıları nedeniyle yüksek riskli kabul ediliyor.

Uganda'da virüsün bulaştığı doğrulanan iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Ebola, ciddi ve ölümcül bir hastalık olmakla birlikte nadiren görülüyor. Ebola virüsleri doğal olarak meyve yarasalarını enfekte eder ancak insanlara yakın temas halinde bulaşabilir.

Günümüzdeki salgına Bundibugyo türü Ebola virüsü neden oluyor. Salgınlara yol açtığı bilinen üç türden biri olmakla birlikte nispeten daha az tanınıyor.

Bundibugyo daha önce 2007 ve 2012'de olmak üzere yalnızca iki salgına neden oldu ve enfekte olanların yaklaşık yüzde 30'unu öldürdü.

Bundibugyo ile mücadelede çeşitli zorluklar var. Diğer Ebola türlerinin aksine, Bundibugyo için onaylanmış aşı veya ilaç tedavisi bulunmuyor yalnızca bazı deneysel seçenekler mevcut.

Ayrıca bir kişinin enfekte olup olmadığını belirlemeye yönelik testlerin iyi çalışmadığı görülüyor. Salgının başlarında Ebola virüsü testleri negatif sonuç verdi ve Bundibugyo'nun olduğunu doğrulamak için daha gelişmiş laboratuvar araçlarına ihtiyaç duyuldu.

Oxford Üniversitesi'nden Prof Trudie Lang, Bundibugyo ile mücadele etmenin bu salgında "en önemli endişelerden biri" olduğunu söylüyor.

Belirtilerin, enfeksiyondan iki ila 21 gün sonra ortaya çıktığı düşünülüyor.

Başlangıçta ateş, baş ağrısı ve yorgunluk gibi grip benzeri belirtiler görülüyor. Ancak Ebola ilerledikçe kusma, ishal ve organların işlevini yitirmesine yol açıyor. Bazı hastalarda iç ve dış kanama gelişiyor.

Bundibugyo virüsünü hedefleyen onaylı ilaçlar bulunmadığı için tedavi, ağrının, diğer enfeksiyonların, sıvı ve beslenmenin yönetimini içeren "optimize edilmiş destekleyici bakım"a dayanıyor. Erken bakım, hayatta kalma şansını artırıyor.

Ebola, kan ve kusmuk gibi enfekte vücut sıvıları yoluyla yayılıyor ancak bu genellikle belirtiler ortaya çıkmadan önce gerçekleşmiyor.

Bilinen ilk vaka, 24 Nisan'da belirtiler geliştiren bir hemşireydi. O tarihten bu yana bir salgın yaşandığının doğrulanması üç hafta sürdü.

Imperial College London'dan Dr Anne Cori, "Bulaşma haftalar boyunca devam etti ve salgın çok geç tespit edildi, bu da endişe verici" dedi.

Bu durum, sağlık yetkililerinin salgını durdurma konusunda olmak istedikleri noktadan geride oldukları anlamına geliyor; WHO bunun, "şu anda tespit edilen ve rapor edilenden çok daha büyük bir salgın potansiyeline" işaret ettiğini söylüyor.

Mücadelede ana yöntem, enfekte olanların hızla tespit edilmesi ve virüsü kimlere bulaştırmış olabileceklerinin belirlenmesi olacak.

Ayrıca Ebola'nın hastaneler ve diğer tedavi merkezleri yoluyla yayılmasını önlemeye yönelik çalışmalar yapılacak çünkü hastalar bulaşıcılığın en yüksek olduğu dönemde bu merkezlerde bulunacak. Enfeksiyon riski taşıyan ölülerin de güvenli şekilde defnedilmesi sağlanacak.

Hâlihazırda enfekte olanların sayısı nedeniyle bu büyük bir zorluk olacak ve bunun, 250.000'den fazla kişinin evlerinden edildiği çatışmalardan etkilenen bir bölgede gerçekleşiyor olması durumu daha da zorlaştırıyor.

Lang, "Etkilenen bölgelerin çoğu, yüksek hareketliliğe sahip nüfusun bulunduğu maden kasabaları. İnsanların topluluklar ve sınırlar arasında hareket ettikçe risk artıyor" diyor.

Bununla birlikte Kongo, Ebola salgınlarıyla mücadelede geniş deneyime sahip. London School of Hygiene & Tropical Medicine'dan Dr Daniela Manno'nun belirttiğine göre müdahale "on yıl öncesine kıyasla bugün önemli ölçüde daha güçlü".

Bu salgının hızlı bir şekilde kontrol altına alınıp alınamayacağı ya da yaklaşık on yıl önceki gibi büyüyüp büyümeyeceği bugün verilecek yanıta bağlı olacak.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.