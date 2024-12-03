Kongo'da gizemli hastalık nedeniyle 143 kişi öldü - Son Dakika
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Sağlık

Kongo'da gizemli hastalık nedeniyle 143 kişi öldü

Kongo\'da gizemli hastalık nedeniyle 143 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde grip benzeri gizemli bir hastalık nedeniyle 143 kişi hayatını kaybetti. Kasım ayında baş gösteren hastalık, özellikle kadın ve çocukları etkiledi. Bölgedeki durumun oldukça endişe verdiği kaydedilirken, Dünya Sağlık Örgütü'nün geçtiğimiz hafta hastalıkla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.

03.12.2024 15:54
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gizemli hastalık nedeniyle 143 kişi hayatını kaybetti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güneybatısında gizemli hastalık nedeniyle can kayıpları yaşanıyor. Yerel yetkililer, Kasım ayında grip benzeri hastalık nedeniyle 143 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı. Hastalığın bulaştığı kişilerde yüksek ateş, baş ağrısı gibi grip semptomları görüldüğü kaydedilirken sağlık görevlilerinin örnek toplamak üzere bölgeye gönderildiği kaydedildi.

ENDİŞELER ARTIYOR

Sivil toplum lideri Cephorien Manzanza konuya ilişkin açıklamasında bölgedeki durumun oldukça endişe verdiği kaydedildi. Yerel bir epidemolog, hastalıktan en fazla etkilenenlerin kadın ve çocukların olduğunu kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), geçtiğimiz hafta hastalıkla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.

Kaynak: İHA

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık, Dünya, Kongo, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kongo'da gizemli hastalık nedeniyle 143 kişi öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Tasdemir:
    Ne su ne yiyecek var pislik almış yürümüş neresi gizemli... 1 2 Yanıtla
  • Köylü Dayı:
    iki gün sonra aynı hastalık gelir merak etmeyin ordan gelenlere kapımız açık bizim genel olarak dünyaya acik 1 0 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Abd denek gibi kullanıyor . Biyolojik silah geliştirmek için yapıyor . 0 0 Yanıtla
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