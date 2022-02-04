Kontrolleri aksattı kalbinde portakal büyüklüğünde tümör çıktı - Son Dakika

Kontrolleri aksattı kalbinde portakal büyüklüğünde tümör çıktı

ANTALYA Muğla Dalaman'da tek başına yaşayan ve gazetecilik yapan Mehmet Aydınlı (64), geçtiğimiz hafta evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede kalbinde 9 cm'lik tümör olduğu tespit edilen Aydınlı, OFM Antalya hastanesinde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Pandemi sebebiyle kontrolleri aksattı

Kalbindeki oluşan tümörden haberi olmayan, bugüne kadar hastalığın hiçbir yan etkisi ile karşılaşmayan 64 yaşındaki Mehmet Aydınlı, " İki yıl önce yaylaya gittiğimizde bir rahatsızlık oldu. Doktora gittik. Kalbimde bir şey olmadığı ama pil takılması gerektiğini söylediler. O sırada da pandemi çıktı. Korona yasaklamalarından dolayı bir süre doktora gitmemiştim ama ilaçlarımı alıyordum. Son Eylül ayından itibaren çok ağırlaşma oldu ve yürüyemez hale geldim. Ocak ayının 14'ünde bütün fonksiyonlarımı kaybettim. İyice konuşamaz oldum, yiyemez oldum. Tek başıma yaşadığım için komşu arkadaşım gece telefonla kontrol ediyor, ağırlaştığımı anlıyor. 6 gün yoğun bakımda kaldım. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Mustafa Kar Bey muayene etti. Kalbimdeki 9 santimetrelik parçayı aldılar. Parçayı gördüğümde ben de dehşete düştüm. Şuanda çok iyiyim" diye konuştu.

Tümör büyüdükçe şikayetler artıyor

Ameliyatı gerçekleştiren OFM Antalya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kar; hastada görülen Akciğer Miksoma'nın, kalpte karşılaşılan iyi huylu bir tümör olduğunu söyledi. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kar, Intra Kardiyak tümörlerde boyutun çok önemli olduğunu, aritmi, nefes darlığı, çarpıntı, kalp yetmezliği, nadiren felç ve periferik emboli gibi şikayetler doğurabileceğine dikkat çekti. Op. Dr. Mustafa Kar, şöyle devam etti: "Çoğu kalp tümörleri tesadüfen tanı konur. Boyutları fındık kadar, ceviz kadar, yumurta kadar, portakal kadardır. Bizim hastamızda görülen tümörün boyutu portakal kadar idi. Ancak ceviz kadar büyüklükte olan bir tümörü hasta hiç fark etmeyebilir. Kitle büyüdükçe kalp içinde oluşturduğu hacimle doğru orantılı olarak şikayetler olur. Sıklıkla yorulma, çarpıntı, nefes darlığı şikayetleri olur. Sıklıkla 20'li yaşlardan itibaren çıkar. Yılda bir defa kardiyak Check-Up yapıldığı zaman, kardiyak ultrason, ekokardiyografi yapıldığı zaman Intra Kardiyak oluşumlar görülebilir"

Kalp kontrollerinizi aksatmayın

Altı ayda bir kalp check-up'ının yapılması gerektiğini söyleyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Kar, "Tümörün oluştuğu yer, akciğerden gelen temiz kanın, kalbe giriş noktalarından biriydi. Tümör kalp kapağını tıkadığı için, akciğerde kan birikimi, akciğerde volm artışı ve akciğerde sıvı artışı olur ve nefes darlığı daha çok öne çıkmıştır. Bu yüzden Kovid pandemisinin olduğu dönemde akciğer röntgeni de buna paralel olarak bozulacaktı ve Kovid tarzı bir görüntü ortaya çıkacaktı. O yüzden hastamız oyalanmış. Pandemi ülkemizde çok ciddi sorunlara yol açıyor. Hastamız İbrahim Bey'in pandemi nedeniyle kalp kontrollerini aksatması ilk kez karşılaştığımız bir durum değil. Bir kaç hastamızın kovid ön tanısı ile başka hastanelerde tedavi edilmeye çalışıldığını biliyoruz. Kovid benzeri şikayetler, kardiyak benzeri şikayetlerle çok örtüşüyor. O yüzden Kovid denen her hastanın kardiyak muayenesinin de yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.