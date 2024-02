Kontrolsüz Vitamin Kullanımı Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir

Sağlık

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Galip Ekuklu, kontrolsüz, hekim tavsiyesi dışında kullanılan vitamin ve takviye ürünlerin sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Ekuklu, AA muhabirine, bağışıklık sistemini güçlü tutmak için dengeli beslenmeyle düzenli uykunun yeterli olduğunu ifade etti.

Özel bir hastalığı ya da vitamin emilimiyle ilgili rahatsızlığı bulunmayan kişilerin sağlıklı beslenmeyle ihtiyaç duyduğu tüm vitaminleri besinlerden aldığına işaret eden Ekuklu, "Kış aylarında bulaşıcı hastalıklarla mücadelede C vitamini zengini besinlere biraz ağırlık verilebilir. Bunun yanında yeterli sıvı tüketimi ve dengeli beslenmeye dikkat edilmeli. Bunun dışında içeriği bilinmeyen, internetten alınan, 'bağışıklık sistemini güçlendiriyor' diye her önümüze gelen vitamini kullanmamalıyız." dedi.

Ekuklu, sağlığa destek amacıyla kontrolsüz kullanılan vitaminlerin yarardan çok zarar verebildiğine dikkati çekti.

Vitaminlerin de ilaçlar gibi hekim kontrolünde kullanılması gerektiğini anlatan Ekuklu, şunları söyledi:

"En tehlikelisi hiç kontrolü olmayan, tamamen kulaktan dolma bilgilerle internet üzerinden takviyeler almak. Artık bu dünyanın sorunu haline geldi, internetten her şey satılıyor. Bunların altına övgü dolu sözler yazılıyor. 'Her derde deva' diye yazılıyor. Böyle bir şey akılla açıklanamaz. Bir bitkiyi çiğnemek, bir ürünü kullanmak her derde iyi gelseydi bu kadar insan niye hastalansın, tıp neden bu kadar ilerlemeye çalışsın. Öyle olsa bu ürünlerden insanlara verilirdi, Kovid'e de yakalanmazdık, kanser ya da diğer hastalıklar da olmazdı."

"İlaçla zehri ayıran dozudur"

Ekuklu, bilimsel olarak faydaları kanıtlanmış destek ürünlerinin hekim kontrolüyle kullanılabileceğini dile getirdi.

Bilinçsiz kullanılan vitamin ve benzeri ürünlerin sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkati çeken Ekuklu, şunları kaydetti:

"Alınan her ürün midede emildikten sonra karaciğere ve böbreğe gidip oradan dışarı atılıyor, atılmak zorunda. Atılmazsa vücutta birikir o bir problem. Atılacaksa bunu çoğunlukla karaciğer parçalıyor. Dolayısıyla karaciğer ve böbrek bu ürünlere doğrudan maruz kalıyor. Bu organlar başta olmak üzere her şeye zarar verebilir. Tansiyonu yükseltebilir. Kanınızı sulandırabilir, basit bir kanama durdurulamaz hale gelir.

'Bitkiler ilaç yapımında kullanılıyor' deniyor. Ancak o bitkiler kontrollü ve belli bir dozda kullanılıyor. İlaçla zehri ayıran şey dozudur. Tıpta kullanılan maddeler zehir etkisi yapmaması için belirli bir doza kadar verilir."

Ekuklu, en basit ilacın bile dozundan fazla alınması durumunda olumsuz etkilerinin olacağını belirterek, "Onun için her ilacın yaş gruplarına göre dozu var. O yüzden bilmeden, kulaktan dolma bilgilerle yola çıkarsak kaş yapalım derken göz çıkartırız." dedi.