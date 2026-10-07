Konya'da anne karnında kan nakliyle 6 bebeğini kaybeden anne ikinci bebeğine kavuştu - Son Dakika
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Konya'da anne karnında kan nakliyle 6 bebeğini kaybeden anne ikinci bebeğine kavuştu

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Konya\'da anne karnında kan nakliyle 6 bebeğini kaybeden anne ikinci bebeğine kavuştu
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Kan uyuşmazlığının nadir türü yüzünden 6 bebeğini kaybeden 40 yaşındaki anne, Konya'da anne karnında kan nakliyle ikinci çocuğu İnci Ravza'yı sağlıklı kucağına aldı. Prof. Dr. Ali Acar, ilk çocukta 10, bu gebelikte 6 kez kan verildiğini ve doğumun 36. haftada yapıldığını söyledi.

Konya'da, kan uyuşmazlığının nadir görülen bir türü nedeniyle daha önce bebeklerini kaybeden 40 yaşındaki Emine Dokuz, ilk çocuğunun dünyaya gelmesini sağlayan anne karnında kan verme yöntemiyle ikinci çocuğunu da sağlıklı şekilde kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.

Anne karnında 6 bebeğini kaybeden Emine Dokuz, 6 yıl önce gebe kaldığında Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Acar'a başvurdu.

Burada yapılan tetkiklerde kan uyuşmazlığının nadir görülen bir türü olan subgrup uyuşmazlığı nedeniyle bebek ölümlerinin gerçekleştiği tespit edilince Dokuz'un gebelik süreci takip edildi.

Denizli'de yaşayan Dokuz, uygulanan tedavi kapsamında anne karnında kan verilen kızı Sema Nur'u sağlıklı şekilde kucağına aldı.

Aradan geçen sürede yeniden gebe kalan Dokuz, aynı yöntemle anne karnında kan verilen ikinci çocuğu İnci Ravza'yı da kucağına almanın sevincini yaşıyor.

"Dışarıdaki hastaya kan vermekten çok farklı bir süreç"

Prof. Dr. Ali Acar, AA muhabirine, bu tür kan uyuşmazlıklarında müdahale edilmediğinde bebeğin anne karnında su toplayabildiğini ve ağır kansızlık nedeniyle kaybedilebildiğini söyledi.

Ailenin ilk çocuğunda da olduğu gibi yine zorlu süreci başarıyla tamamladıklarını vurgulayan Acar, şöyle konuştu:

"İlk çocukta 10 defa kan vermiştik. Bunda 6 kez verdik. Yaklaşık 36. haftasında da doğumu yaptırdık. Çocuk gayet sağlıklı. Anneden bebeğe geçen kordonun içinde üç damar bulunur. Biz bunlardan ortada olana yaklaşık 3 milimetre çapındaki damara iğneyle giriyoruz. Bebeğin anne karnındaki ağırlığına göre özel hazırlanan kanı belirli bir hızda veriyoruz. Anne karnında kan nakli işlemi yüksek dikkat ve tecrübe gerektiriyor. Dışarıdaki hastaya kan vermekten çok farklı bir süreç. Ultrasonla kanın yıkılma hızını sürekli takip ederek bir sonraki naklin zamanını hesaplıyoruz. Bu tür vakalarda erken müdahale ve doğru zamanlama hayati önem taşıyor."

"Süreç bizim açımızdan oldukça zorlu geçti ancak sonu çok güzel oldu"

Anne Emine Dokuz da ilk gebelikte yaşadıkları büyük endişe ve sıkıntıların ardından ikinci gebelikte de aynı riskle karşılaşınca doğrudan tedaviyi yürüten doktora başvurduklarını dile getirdi.

Zorlu bir tedavi sürecini geride bıraktıklarını anlatan Dokuz, "Konya'da iki üç ay konukevinde kaldık. Evimizi, düzenimizi özledik. Süreç bizim açımızdan oldukça zorlu geçti ancak sonu çok güzel oldu. Bebeğimizi kucağımıza aldık. İlk kızımda bu duyguyu Ali Hoca'nın vesilesiyle yaşamıştık, ikincisinde de çok şükür Rabbim hayırlısıyla nasip etti. Tedavimiz başarıyla geçti, emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Baba İnayet Dokuz ise yaşadıkları zorlu sürecin ardından ikinci bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Kaynak: AA
Ali AcarGüncelSağlıkAstımKonyaSon Dakika

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