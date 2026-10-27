Konya'da kalp cerrahı Görmüş'e 30. yılında 26 bin vakalık kariyer kutlaması yapıldı - Son Dakika
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Konya'da kalp cerrahı Görmüş'e 30. yılında 26 bin vakalık kariyer kutlaması yapıldı

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Konya\'da kalp cerrahı Görmüş\'e 30. yılında 26 bin vakalık kariyer kutlaması yapıldı
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Prof. Dr. Niyazi Görmüş, Konya'da mesleğinin 30. yılında 26 binden fazla vakada ameliyata katıldı. Çalışma arkadaşları, '30 yıldır kalplere umut, hastalara şifa' yazılı pasta hazırlayarak Görmüş'ün 30. yılını kutladı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi Görmüş, meslek hayatı boyunca girdiği ameliyatlarda binlerce hastanın kalbine dokundu.

Konya dışından da çok sayıda hastayı ameliyat eden 55 yaşındaki Prof. Dr. Görmüş, 25 Ekim 1996'da meslek hayatına kentte başladı.

Görmüş, asistanlık, uzmanlık, doçentlik ve profesörlük süreçlerini aynı üniversitede geçirdi, bu sürede baypas, kalp kapakçığı, miksoma, varis, EVAR ve TEVAR, diseksiyon gibi 26 binden fazla vakada ameliyata katıldı.

Yakın çalışma ekibi Görmüş için meslekteki 30. yılı dolayısıyla üzerinde kalp, damar ve stetoskop figürlerinin bulunduğu, "30 yıldır kalplere umut, hastalara şifa" yazılı pasta hazırladı.

Yine Görmüş'ün meslekteki 30. yılı için kutlama yapılan odadaki tahtaya, "30 yıl... 26.000 vaka. Bir ömür, binlerce kalbe dokunuş" yazıldı.

Alkışlar eşliğinde pastayı kesen Prof. Dr. Görmüş, çalışma arkadaşlarının bu jesti karşısında duygusal anlar yaşadı.

Hastalarının hayatına bir ömür adadı

Prof. Dr. Görmüş, AA muhabirine, yıllar geçse de unutamadığı hastalarını, kendisini derinden etkileyen anları ve insan hayatına dokunmanın verdiği mutluluğu anlattı.

Kalp cerrahisinin ekip çalışması gerektirdiğine dikkati çeken Görmüş, ameliyatların başarıyla yürütülmesinde hekimlerin birbirine güvenmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Günü 7-8 ameliyatla bitiriyor

Günün büyük bölümünü hastalarına ve eğitim faaliyetlerine ayıran Görmüş, ameliyat programlarında 7-8 operasyon bulunduğunu, bunların 4'ünün ise açık kalp ameliyatı olduğunu kaydetti.

Görmüş, ameliyatlarda asistanlarının yanında bulunmasına, onlara uygulamalı eğitim vermeye ve mesleki deneyimini paylaşmaya çalıştığını anlattı.

Ameliyatta yakınlarını bekleyenler çok etkiliyor

Görmüş'ün meslek hayatında unutamadığı olaylar arasında, hastalarının ameliyat öncesinde ve sonrasında yaşadığı duygusal anlar da bulunuyor.

Özellikle kalp kapağını onardığı hastaları unutamadığını belirten Görmüş, "Bir hastanın eşi, bütün gece ağlayarak ameliyattan çıkmamı beklemiş. O kadının sabaha kadar ağlayarak tek başına o gecenin soğuğunda ameliyathanenin ve yoğun bakım karşısında durması beni çok etkilemişti. Hala onu hatırlarım." dedi.

"Hastaların istediği tek şey, tebessüm"

Görmüş, hastaların kendisine duyduğu güvenin mesleğinin en anlamlı taraflarından biri olduğuna işaret ederek, "Hastalarım ve yakınları teşekkür ediyorlar, çok güzel dua ediyorlar. Riyasız duanın o güzelliğini görüyoruz. Beni en çok mutlu eden şey bu. Hafta sonları da asistanlara hastalarla doğru iletişim kurmayı göstermek için hastaneye geliyorum. Onlara örnek olmaya çalışıyorum. Çünkü hastaların istediği tek şey, tebessüm. Yüzlerine bakıp doğru iletişim kurmak. Çünkü 'kalpleri kırık' hastalar." ifadeleri kullandı.

Görmüş, ailesiyle vakit geçirmenin ve sporun kendisini dinlendirdiğini anlatarak, uzun süre aynı pozisyonda çalışmaktan kaynaklanan kas sorunları için pilates yaptığını, bunun da duruş bozukluklarının düzelmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Sokakta gören yanına geliyor

Yıllar önce ameliyat ettiği hastalarının kendisini tanımasından mutluluk duyduğunu kaydeden Görmüş, "Hastanede odama gidince hasta yakınları soru için geliyor, buna alıştım yani bu olmayınca rahatsız oluyorum. Dışarıda görenlerle de sohbet ediyoruz. 'Ameliyat etmiştiniz' diyorlar. 'Kalbim ağrıyor' diyen oluyor. Önce kardiyolojiye gönderiyoruz. Bizlik bir şey varsa ameliyat için biz buradayız." diye konuştu.

Görmüş, otuz yıllık meslek hayatının kendisine, insan hayatına dokunmanın değerini öğrettiğini belirterek, hocası merhum Prof. Dr. Hasan Solak'a rahmet diledi, organizasyonu yapan yakın çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA
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