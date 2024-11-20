Kornea Nakli ile Yeniden Görmeye Başladı

Sağlık

Adana'da 38 yaşındaki Mehmet Köse'nin herpes virüsü nedeniyle yüzde 95 görme kaybı oluşan sağ gözü, çalıştığı hastanede gerçekleştirilen kornea nakli sayesinde iyileşmeye başladı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Köse, virüse bağlı gelişen enfeksiyon nedeniyle 14 yaşında sağ gözündeki görme yetisinin yüzde 95'ini kaybetti.

Sağlığına kavuşma ümidiyle görev yaptığı hastanedeki doktorlara başvuran Köse, tetkikler sonucunda gözünün kornea nakliyle düzelebileceğini öğrendi.

Nakil sırası bekleyen Köse, beyin ölümü gerçekleşen bir kişiden alındıktan sonra göz bankasına gönderilen korneanın kendisine uygun olduğunun bildirilmesi üzerine umutlandı.

Hastanede gerçekleştirilen operasyonda saydam tabakanın nakledildiği Köse, gözünün tamamen iyileşeceği günü bekliyor.

"Allah'a şükür sıra geldi ve ameliyat oldum"

Mehmet Köse, AA muhabirine, hastalık nedeniyle zor yıllar geçirdiğini söyledi.

Enfeksiyon sürecini anlatan Köse, "Hastalığa ilk yakalandığımda sağ gözüm 'kan çanağı' oldu. O dönem doktorlar 'uçuk' olduğunu söylediler. Sonrasında az görmeye başladım." dedi.

Köse, sıranın kendisine geldiğini duyunca mutluluk yaşadığını ifade ederek, "Allah'a şükür sıra geldi ve ameliyat oldum. Sırada bekleyen insanlar var. Bu nedenle organ bağışı çok değerli. İnşallah eskisinden daha iyi görürüm." diye konuştu.

"Şu an görmesi yüzde 10 civarında ama zamanla daha da artacak"

Operasyonu gerçekleştiren Uzm. Dr. Miray Faiz Turan da gözdeki iyileşme sürecinin devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hastamızın korneasında, herpes virüsünün enfeksiyonuna bağlı beyazlık mevcuttu ve yüzde 5 civarında görüyordu. Sırası gelince kornea nakli uyguladık ve ameliyat başarıyla geçti. Şu an görmesi yüzde 10 civarında ama zamanla daha da artacak. Aylar süren iyileşme süreci var. Zamanla daha da artacak. Önemli olan hastalarımızı, toplumumuzu organ nakli konusunda bilinçlendirmek. Adana'daki göz bankamızda yaklaşık 600 hasta nakil için bekliyor."