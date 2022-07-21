Korona tablosunda vakaların tırmanışı sürüyor! 1 haftada vaka sayıları neredeyse 2 katına çıktı - Son Dakika
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Korona tablosunda vakaların tırmanışı sürüyor! 1 haftada vaka sayıları neredeyse 2 katına çıktı

21.07.2022 00:41

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 11-17 Temmuz tarihleri arasını kapsayan haftalık korona tablosunda vaka sayısı 226 bin 532'ye ulaşırken 96 kişi hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta vaka sayısı ise 117 bin 95 olarak açıklanmış ve 31 kişi yaşamını yitirmişti. Vaka sayılarının 1 haftada neredeyse iki katına çıkması dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Kovid-19 tablosuna göre, 11-17 Temmuz tarihleri arasında 226 bin 532 kişide koronavirüs tespit edildi.

96 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüsten dolayı 96 kişi hayatını kaybederken, 124 bin 732 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi. Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye'de toplam 15 milyon 524 bin 71 vaka saptandı. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 184 oldu.

Son Dakika | Koronavirüs'te haftalık vaka sayısı 226 bin 532 oldu

GEÇEN HAFTA 117 BİN VAKA AÇIKLANMIŞTI

Korona salgınının dünyada etkisini yitirmesi sonrasında tüm dünyada kısıtlamalar kaldırılmıştı. Ancak vakaların son zamanlarda giderek artması endişe yarattı. Geçtiğimiz hafta 117 bin 95 olarak açıklanan vakaların bir hafta içerisinde bu kadar artması akıllara önlemler yeniden gelecek mi sorusunu da getirdi.

Son Dakika | Koronavirüs'te haftalık vaka sayısı 226 bin 532 oldu
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Koronavirüste Bu Hafta: 96 Kişi Hayatını Kaybetti, 226 Bin 532 Kişi Pozitif Çıktı Koronavirüste Bu Hafta: 96 Kişi Hayatını Kaybetti, 226 Bin 532 Kişi Pozitif Çıktı Japonya'da Covid-19 salgınında 7. dalga Japonya'da Covid-19 salgınında 7. dalga
Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Korona tablosunda vakaların tırmanışı sürüyor! 1 haftada vaka sayıları neredeyse 2 katına çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Korona tablosunda vakaların tırmanışı sürüyor! 1 haftada vaka sayıları neredeyse 2 katına çıktı - Son Dakika
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