Korona tablosunda vakaların tırmanışı sürüyor! 1 haftada vaka sayıları neredeyse 2 katına çıktı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Kovid-19 tablosuna göre, 11-17 Temmuz tarihleri arasında 226 bin 532 kişide koronavirüs tespit edildi.

96 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüsten dolayı 96 kişi hayatını kaybederken, 124 bin 732 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi. Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye'de toplam 15 milyon 524 bin 71 vaka saptandı. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 184 oldu.

GEÇEN HAFTA 117 BİN VAKA AÇIKLANMIŞTI

Korona salgınının dünyada etkisini yitirmesi sonrasında tüm dünyada kısıtlamalar kaldırılmıştı. Ancak vakaların son zamanlarda giderek artması endişe yarattı. Geçtiğimiz hafta 117 bin 95 olarak açıklanan vakaların bir hafta içerisinde bu kadar artması akıllara önlemler yeniden gelecek mi sorusunu da getirdi.