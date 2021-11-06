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Korona virüs annelerde erken doğum riskini artırıyor - Son Dakika

Korona virüs annelerde erken doğum riskini artırıyor

06.11.2021 14:20

Korona virüs annelerde erken doğum riskini artırıyor Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Bahar Taş: "Hastaneye yatan gebelerin birçoğu aşısız" "Covid pozitif annelerde erken doğum riskimiz 2-3 kat daha artıyor" Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr.

Korona virüs annelerde erken doğum riskini artırıyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Bahar Taş:

"Hastaneye yatan gebelerin birçoğu aşısız"

"Covid pozitif annelerde erken doğum riskimiz 2-3 kat daha artıyor"

KONYA - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Bahar Taş, hastaneye yatan gebelerin birçoğunun aşısız olduğunu, Covid pozitif annelerde erken doğum riskinin 2-3 kat daha arttığını söyledi.

Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Bahar Taş, pandeminin hamilelik döneminde anne ve bebeğe olan etkileri hakkında bilgiler verdi. Gebelerin aşı yaptırma konusunda bebekleri ve kendi sağlıklarından dolayı endişelendiklerini ifade eden Dr. Bahar Taş, "Aşı konusunda aslında bilinçli olmadıkları için bu endişeleri yaşıyorlar. Bu konuda bize başvursalar, onlara gerekli bilgilendirmeyi yapıyoruz. Aşı olabileceklerini anlatıyoruz. Aşı olan gebelerimizde de herhangi bir problem yaşamıyoruz. Özellikle Covid nedeniyle hastaneye yatan ve doğumunu yaptırdığımız gebelerin hepsinin tek söyledikleri 'Bilseydim aşı olurdum' oluyor. Bakanımızın da açıkladığı gibi aslında birçok veri bunu gösteriyor. Zaten şu anda hastaneye yatan hatta yoğun bakıma yatan gebelerin ya da hastalarımızın birçoğu aşısız hastalar ve aşı dozları tamamlanmamış hastalar. Dolayısıyla aşının, hastalığın seyrini ne kadar etkilediğini görebiliyoruz. Aşı olan hastalarda da bu sürecin ne kadar hafif geçtiğini görebiliyoruz. Gebelerimizin özellikle aşılanmasını istiyoruz. Çünkü ne yazık ki bakanlığımızın da açıkladığı gibi geçen yıllara oranla anne ölümlerimizde artış var. Bu ölümlerin sebebi de Covid'e bağlı" dedi.

"Covid pozitif annelerde erken doğum riskimiz 2-3 kat daha artıyor"

Hastanelere gelen başvurularda gözlemledikleri süreçte özellikle annede son dönemlerde erken doğum riskinin arttığını aktaran Bahar Taş, "Bu hastalarımızın birçoğunda bunu görüyoruz. Örneğin 35-36. haftada Covid geçiriyor. Normalde o dönemde doğum olmaması gerekirken, 3-4 haftalık sürecimiz varken doğum sancıları başlıyor. Bazen bebek strese giriyor ve biz hastaları acilen sezaryene almak durumunda kalıyoruz. Bu da hem hasta için hem bebek için ekstra sıkıntılı bir süreç oluyor. Erken doğmuş bir bebek, Covid pozitif bir anne, süreci daha dramatik hale getiriyor. Covid pozitif annelerde erken doğum riskimiz 2-3 kat daha artıyor. Bebekler erken dönemde strese giriyor, kalp atışlarında bozukluklar olabiliyor. Biz bu durumda hastaları acil sezaryene almak durumunda kalabiliyoruz. Bu da süreci daha sıkıntılı hale getiriyor" diye konuştu.

Korona virüs annelerde erken doğum riskini artırıyor
Korona virüs annelerde erken doğum riskini artırıyor
Korona virüs annelerde erken doğum riskini artırıyor
Korona virüs annelerde erken doğum riskini artırıyor

Kadın Hastalıkları, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Doğum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Korona virüs annelerde erken doğum riskini artırıyor - Son Dakika


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