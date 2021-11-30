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Korona virüse yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Korona virüse yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı

30.11.2021 11:34

Korona virüse yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı Kastamonu'da yakalandığı korona virüs sebebi ile hayatını kaybeden genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Metin Baş, kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Korona virüse yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı

KASTAMONU - Kastamonu'da yakalandığı korona virüs sebebi ile hayatını kaybeden genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Metin Baş, kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonu'da özel bir hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Metin Baş (65), bir süre önce korona virüse yakalandı. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Metin Baş, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baş'ın naaşı, Ankara'dan Kastamonu'ya getirildi. Görev yatığı hastane önünde Op. Dr. Metin Baş için tören düzenlendi. Hastane önünde düzenlenen törende, helallik sonrasında Genel Cerrah Op. Dr. Metin Baş'ın cenazesi, öğle namazına müteakip memleketinde defin edilmek üzere İnebolu'ya gönderildi.

İnebolu Tevfikiye Camii'nde kılınan cenaze namazına Baş'ın ailesi, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, İl Sağlık Müdürü Yüksel Kutlu, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Baş'ın cenazesi toprağa verildi.

Korona virüse yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı
Korona virüse yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı
Korona virüse yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı
Korona virüse yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı
Korona virüse yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı
Korona virüse yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı
Korona virüse yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı
Korona virüse yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı
Korona virüse yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı
Korona virüse yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı
Korona virüse yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı
Korona virüse yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı

Genel Cerrahi, Metin Baş, Kastamonu, Hastane, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Korona virüse yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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