Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 12 bin 647 oldu - Son Dakika
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 12 bin 647 oldu

04.04.2022 22:33
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 12 bin 647 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 236 bin 343 testte 12 bin 647 vaka tespit edildi. 40 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 958 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 236 bin 343 testte 12 bin 647 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 40 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 958 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,10, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,37 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 786 bin 876, 2'nci dozda 52 milyon 986 bin 694 ve 3'üncü dozda 27 milyon 658 bin 337 olmak üzere 147 milyon 97 bin 462 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 9 bin 21 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 9 bin 21 oldu

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Osmaniye, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 12 bin 647 oldu - Son Dakika


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