Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1304 oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1304 oldu

24.05.2022 21:03
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1304 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 136 bin 332 testte 1304 vaka tespit edildi. 6 kişi hayatını kaybederken, 1184 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 136 bin 332 testte 1304 vaka tespit edildi. 6 kişi hayatını kaybederken, 1184 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,18, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,48 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 838 bin 738, 2'nci dozda 53 milyon 60 bin 701 ve 3'üncü dozda 27 milyon 791 bin 784 olmak üzere 147 milyon 697 bin 10 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


YORUMLAR
500
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 922 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 922 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 905 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 905 oldu
Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Amasya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1304 oldu - Son Dakika


Son Dakika
20:51 ABD basınından ilginç iddia: DEAŞ üyesi bir terörist, Eski ABD Başkanı George Bush'a suikast planladı
20:50 Türkiye'de 24 Mayıs koronavirüs tablosu paylaşıldı! Bin 304 yeni vaka tespit edildi, 6 kişi hayatını kaybetti
20:13 Bakan Soylu açıkladı: Amanos Dağları'nda biri yeşil diğeri gri kategoride olmak üzere iki teröristi etkisiz hale getirdi
20:09 Erdoğan'ın F-16 resti Yunan basınında manşetleri süsledi: Miçotakis'in silinişi
19:55 Uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu yargılanan Ali Osman Akat tahliye edildi
19:53 Mobilya fabrikasında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu!
18:51 Uzmanlardan kritik uyarı! Maymun çiçeğinin en önemli belirtisi vücudun 4 bölgesinde oluşan şişlikler
17:45 Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde
17:44 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 21:09:18. #1.11#
SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1304 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement