Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1480 oldu - Son Dakika
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1480 oldu

01.05.2022 23:41
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1480 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 108 bin 802 testte 1480 vaka tespit edildi. 12 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 113 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 108 bin 802 testte 1480 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 12 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 113 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,15; 2'nci doz ortalaması yüzde 85,44 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 818 bin 995, 2'nci dozda 53 milyon 34 bin 869 ve 3'üncü dozda 27 milyon 749 bin 368 olmak üzere 147 milyon 499 bin 821 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1924 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1924 oldu

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Osmaniye, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1480 oldu - Son Dakika


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