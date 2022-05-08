Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1480 oldu - Son Dakika
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1480 oldu

08.05.2022 20:09
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1480 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 98 bin 758 testte 1480 vaka tespit edildi. 9 kişi hayatını kaybederken, 1526 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 98 bin 758 testte 1480 vaka tespit edildi. 9 kişi hayatını kaybederken, 1526 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,16, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,45 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 823 bin 12, 2'nci dozda 53 milyon 40 bin 762 ve 3'üncü dozda 27 milyon 758 bin 882 olmak üzere 147 milyon 542 bin 401 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


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Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Amasya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1480 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1480 oldu - Son Dakika
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