Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1743 oldu - Son Dakika
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1743 oldu

06.05.2022 20:33
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1743 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 135 bin 316 testte 1743 vaka tespit edildi. 7 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 239 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 135 bin 316 testte 1743 vaka tespit edildi. 7 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 239 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,16, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,45 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 822 bin 233, 2'nci dozda 53 milyon 39 bin 684 ve 3'üncü dozda 27 milyon 757 bin 140 olmak üzere 147 milyon 536 bin 47 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1253 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1253 oldu Son 24 saatte korona virüsten 11 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 11 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Amasya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1743 oldu - Son Dakika


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