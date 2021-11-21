Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 177 oldu - Son Dakika

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 350 bin 163 testte 21 bin 177 vaka tespit edildi. 195 kişi hayatını kaybederken, 34 bin 290 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 350 bin 163 testte 21 bin 177 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 195 kişi hayatını kaybederken, 34 bin 290 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,28, 2'nci doz ortalaması yüzde 80,61 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 38 bin 139, 2'nci dozda 50 milyon 37 bin 605 ve 3'üncü dozda 11 milyon 890 bin 11 olmak üzere toplam 119 milyon 327 bin 719 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.'AŞILAMA ORANI DÜŞÜK ÜLKELER, AŞI TEDARİK EDEMEYEN ÜLKELERDİR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk doz aşılanmada kısa sürede başarı elde ettiği halde, ikinci doz oranı yüzde 65'in altında kalan 8, yüzde 80'in altında kalan 59 ilimiz var. Aşılanmada halen kararsız olanlara hatırlatmak istiyoruz: İnsanlık aşıda istekli. Aşılanma oranı düşük ülkeler, aşı tedarik edemeyen ülkelerdir" dedi.