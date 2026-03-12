KOÜ Hastanesi’nde Yeni Kanser Tedavi Yöntemi

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hastanesinde uygulanan girişimsel radyoloji yöntemleri sayesinde, özellikle çocuklar ve genç erişkinlerde görülen iyi huylu kemik tümörü (osteoid osteom) cerrahi işleme gerek kalmadan tedavi ediliyor.

Bilgisayarlı tomografi (BT) eşliğinde uygulanan perkütan ablasyon (tümörün ısı yardımıyla yok edilmesi) yöntemiyle, tümör odağı milimetrik hassasiyetle tespit edilerek yüksek ısı enerjisiyle etkisiz hale getiriliyor.

Minimal invaziv (küçük kesi) olarak gerçekleştirilen işlem sayesinde hastalar, kısa sürede günlük yaşamına dönebiliyor.

Hastanede 10 seneyi aşkın süredir kullanılan yöntem, yılda yaklaşık 40-50 hastaya uygulanıyor. Kentteki kamu hastaneleri arasında yalnızca üniversite hastanesinde uygulanan yöntemden Kocaeli'nin yanı sıra Doğu Marmara Bölgesi'ndeki illerden hastalar faydalanıyor.

"Yüzde 90'a yakın başarı oranına sahibiz"

KOÜ Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Çakır, AA muhabirine, osteoid osteomun, küçük boyutlu olmasına rağmen hastalarda şiddetli ağrılara yol açabilen iyi huylu kemik tümörü olduğunu söyledi.

Bu tümörün çocuklarda yoğun ağrı kesici kullanmasına yol açtığını ifade eden Çakır, tedavi seçenekleri arasında ameliyat ile BT eşliğinde perkütan ablasyon yönteminin bulunduğunu kaydetti.

Çakır, son yıllarda gelişen girişimsel radyoloji tekniklerinin osteoid osteom tedavisinde önemli rol oynadığını dile getirdi.

Hastaya tanı konulduktan sonra lezyonu ortadan kaldırmak üzere işlem yaptıklarını belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Bu yöntemde bilgisayarlı tomografiyle tümör odağını tam olarak belirliyoruz. Ardından ince bir prob (dokuyla temas eden hassas algılayıcı araç) aracılığıyla tümörün bulunduğu noktaya ulaşıyor ve yüksek ısı enerjisi kullanarak tümör dokusunu tahrip ediyoruz. Hastamızı genellikle aynı gün içinde taburcu ediyoruz. Bu anestezili bir işlem. Anestezinin başlama ve bitirme süresi dahil yaklaşık 30-35 dakikada tamamlanıyor. İşlem sonrası hastayı kliniğimizde yatırıyoruz, durumuna göre 4-6 saat içinde taburcu ediyoruz."

Çakır, uygulama sonrası hastalarda hareket kısıtlığı olmadığını, küçük iğne deliğinden geçerek işlem gerçekleştirildiği için hastaların hayatlarına aynı gün devam edebildiğini vurguladı.

Uyguladıkları yöntemde yüzde 90'a yakın başarı oranına sahip olduklarını aktaran Çakır, "Tümörü ortadan kaldırdığımız için hastaların sosyal hayatlarını kısıtlayan ağrısı bitiyor. Ağrı kesici kullanmaları gerekmiyor. Sağlıklı birey olarak yaşamlarına devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Çakır, görüntüleme yöntemleri sayesinde tanının kolaylıkla konulabildiğini ve modern girişimsel radyoloji yöntemleriyle hastalığın etkili şekilde tedavi edilebildiğini kaydetti.

Doç. Dr. Çakır, çevre illerden de hastaları tedavi ettiklerini, bu anlamda iyi bir referans merkezi olduklarını sözlerine ekledi.