KOÜ Hastanesi’nde Yeni Kanser Tedavi Yöntemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KOÜ Hastanesi’nde Yeni Kanser Tedavi Yöntemi

KOÜ Hastanesi’nde Yeni Kanser Tedavi Yöntemi
12.03.2026 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi, iyi huylu kemik tümörünü cerrahisiz tedavi ediyor.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hastanesinde uygulanan girişimsel radyoloji yöntemleri sayesinde, özellikle çocuklar ve genç erişkinlerde görülen iyi huylu kemik tümörü (osteoid osteom) cerrahi işleme gerek kalmadan tedavi ediliyor.

Bilgisayarlı tomografi (BT) eşliğinde uygulanan perkütan ablasyon (tümörün ısı yardımıyla yok edilmesi) yöntemiyle, tümör odağı milimetrik hassasiyetle tespit edilerek yüksek ısı enerjisiyle etkisiz hale getiriliyor.

Minimal invaziv (küçük kesi) olarak gerçekleştirilen işlem sayesinde hastalar, kısa sürede günlük yaşamına dönebiliyor.

Hastanede 10 seneyi aşkın süredir kullanılan yöntem, yılda yaklaşık 40-50 hastaya uygulanıyor. Kentteki kamu hastaneleri arasında yalnızca üniversite hastanesinde uygulanan yöntemden Kocaeli'nin yanı sıra Doğu Marmara Bölgesi'ndeki illerden hastalar faydalanıyor.

"Yüzde 90'a yakın başarı oranına sahibiz"

KOÜ Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Çakır, AA muhabirine, osteoid osteomun, küçük boyutlu olmasına rağmen hastalarda şiddetli ağrılara yol açabilen iyi huylu kemik tümörü olduğunu söyledi.

Bu tümörün çocuklarda yoğun ağrı kesici kullanmasına yol açtığını ifade eden Çakır, tedavi seçenekleri arasında ameliyat ile BT eşliğinde perkütan ablasyon yönteminin bulunduğunu kaydetti.

Çakır, son yıllarda gelişen girişimsel radyoloji tekniklerinin osteoid osteom tedavisinde önemli rol oynadığını dile getirdi.

Hastaya tanı konulduktan sonra lezyonu ortadan kaldırmak üzere işlem yaptıklarını belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Bu yöntemde bilgisayarlı tomografiyle tümör odağını tam olarak belirliyoruz. Ardından ince bir prob (dokuyla temas eden hassas algılayıcı araç) aracılığıyla tümörün bulunduğu noktaya ulaşıyor ve yüksek ısı enerjisi kullanarak tümör dokusunu tahrip ediyoruz. Hastamızı genellikle aynı gün içinde taburcu ediyoruz. Bu anestezili bir işlem. Anestezinin başlama ve bitirme süresi dahil yaklaşık 30-35 dakikada tamamlanıyor. İşlem sonrası hastayı kliniğimizde yatırıyoruz, durumuna göre 4-6 saat içinde taburcu ediyoruz."

Çakır, uygulama sonrası hastalarda hareket kısıtlığı olmadığını, küçük iğne deliğinden geçerek işlem gerçekleştirildiği için hastaların hayatlarına aynı gün devam edebildiğini vurguladı.

Uyguladıkları yöntemde yüzde 90'a yakın başarı oranına sahip olduklarını aktaran Çakır, "Tümörü ortadan kaldırdığımız için hastaların sosyal hayatlarını kısıtlayan ağrısı bitiyor. Ağrı kesici kullanmaları gerekmiyor. Sağlıklı birey olarak yaşamlarına devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Çakır, görüntüleme yöntemleri sayesinde tanının kolaylıkla konulabildiğini ve modern girişimsel radyoloji yöntemleriyle hastalığın etkili şekilde tedavi edilebildiğini kaydetti.

Doç. Dr. Çakır, çevre illerden de hastaları tedavi ettiklerini, bu anlamda iyi bir referans merkezi olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kocaeli Üniversitesi, Radyoloji, Hastane, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık KOÜ Hastanesi’nde Yeni Kanser Tedavi Yöntemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı
Fiyatlar fırladı, Yunanistan’dan önlem geldi Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler Fiyatlar fırladı, Yunanistan'dan önlem geldi! Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler
Burası Dubai Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar Burası Dubai! Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar
Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak
Hürmüz geriliminin bilançosu 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı Hürmüz geriliminin bilançosu! 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı
Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray’ın da böyle bir talebi varmış Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

14:33
Serdar Dursun’dan Şampiyonlar Ligi maçına damga vuran yorum
Serdar Dursun'dan Şampiyonlar Ligi maçına damga vuran yorum
14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
13:49
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
13:33
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
13:17
İsrail’den Lübnan hamlesi Operasyonları genişletiyorlar
İsrail'den Lübnan hamlesi! Operasyonları genişletiyorlar
13:16
Müge Anlı’dan ortalığı karıştıran sözler Herkes bu videoyu paylaşıyor
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
12:05
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
11:47
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 14:40:05. #7.13#
SON DAKİKA: KOÜ Hastanesi’nde Yeni Kanser Tedavi Yöntemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.