"Kovid-19 için kırmızı alarm yok ama tedbir alınmalı"

Özellikle son haftalarda hem akciğer tutulumu yaşayan hem de Kovid-19 pozitif olan vakalarda artış gözlendiğine dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, bu durumun kırmızı alarm durumuna geçecek kadar büyük bir artış olmadığını ancak yine de Kovid-19'un yeni bir mutasyonunun ortaya çıkabilme riskine karşın gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Bu yeni durumun nasıl seyredeceği önemli. Kovid-19, etkileri hafifleyerek aramızda kalmaya devam mı edecek yoksa eskisi gibi dalga mı oluşturacak? Bu durum, alınacak önlemleri de etkileyecek elbette. Eğer yeni bir Kovid-19 mutasyonu ile karşılaşırsak, ülkemizin bu durumdan olumsuz etkileneceğini düşünebiliriz" diye konuştu.

Dr. Uğur Şahin'in Biontech aşısının korumasında kalabilen yeni bir omicron alt varyantının olabileceği açıklamasına atıfta bulunan Prof. Dr. Özkaya, PCR testlerinden de kalabilen vakaların aramızda olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi. Sağlık durumundan şüphe duyan ve Kovid-19 belirtilerine benzer şikayetleri olan vatandaşların, mesafe ve bireysel temizlik konularına özen göstermeleri gerektiğinin altını çizdi.

"HAC VAZİFESİNDE, BAYRAM KUTLAMALARINDA VE DÜĞÜNLERDE DİKKAT EDİLMELİ"

Pandeminin ilk zamanlarında özellikle hac vazifesini yapan, düğün ve toplu aktivitelerde bulunan vatandaşlarda ağır vakalar ve ölümlerin görüldüğünü hatırlatan Prof. Dr. Özkaya, "Bu yaz yasakların kalkması ile özellikle Kurban Bayramı ve hac vazifesi sonrası vaka sayılarında artış yaşanmasını bekliyoruz" dedi.

"65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTALIĞI OLANLAR AŞI OLMALI"

Prof. Dr. Özkaya, 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan ve son aşılarının üstünden zaman geçmiş vatandaşlarımızın hatırlatma aşılarını olmaları gerektiğini vurguladı. Önümüzdeki aylarda, vakaların artmasıyla birlikte aşının koruyucu etkisinden kaçan yeni bir mutasyon ile de karşılaşılabileceğini dile getirdi. Bu durumda mutasyonlara karşı etkili, yeni bir aşı formuyla tekrar toplu aşılama olabileceği öngörüsünde bulundu. Prof. Dr. Özkaya, "Vatandaşlar bu konuya bilinçli yaklaşmalı ve toplum olarak üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirerek yeniden yasaklara gerek kalmadan bu virüsle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Yasakların geri gelmesini beklemediğini ifade eden Prof. Dr. Özkaya, sürü bağışıklığı dediğimiz toplumda aşılanan veya belli bir hastalığı atlatan kişilerin, toplumda henüz aşılanmayan veya o hastalığa henüz yakalanmamış kişileri de koruma özelliği olduğunu söyledi. "Bizde bu durum oldukça etkili oldu ve hastalığı hafif formda geçirmemizi sağladı" diyen Prof. Dr. Şevket Özkaya sözlerini, "Son günlerdeki vaka artışlarının altıncı dalga olduğu düşünülüyor. Ancak, ilk zamanlardaki gibi hastanelerin Kovid-19 hastaları ile dolduğu yeni bir dalga şeklinde artış beklemiyoruz" diyerek sonlandırdı.