Kronik Böbrek Hastalığı Türkiye'de Yaygınlaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kronik Böbrek Hastalığı Türkiye'de Yaygınlaşıyor

12.03.2026 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı, her 6-7 erişkinden birinde kronik böbrek hastalığı görüldüğünü bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığı görüldüğünü, kronik böbrek hastalığına en sık yol açan nedenler arasında ise obezite, diyabet ve hipertansiyonun bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, böbreklerin hormonal ve temel işlevlerinde zamanla ortaya çıkan kalıcı kayıpların kronik böbrek hastalığı olarak tanımlandığı belirtildi.

Bu hastalığın artan görülme sıklığının, ciddi komplikasyonlara yol açabilmesi ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemesi nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu aktarılan açıklamada, hastalığın ilerleyen dönemlerinde diyaliz veya böbrek nakli gibi tedavilere ihtiyaç duyulabildiği, bu sebeple erken tanının hastalığın tedavisinde büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Araştırmalara göre Türkiye'de her 6-7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığı bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, dünya genelinde ise 850 milyondan fazla kişinin kronik böbrek hastalığından etkilendiği, her yıl 3 milyondan fazla kişinin bu hastalığa bağlı nedenlerle hayatını kaybettiği bildirildi.

Türkiye genelinde diyaliz hizmetlerinin geniş sağlık altyapısıyla sunulmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar paylaşıldı:

"Sağlık Bakanlığı, 598 devlet hastanesi ile eğitim ve araştırma hastanesinde vatandaşlara diyaliz tedavisi sağlamaktadır. Kamu tesislerinin dışındaki merkezlerle birlikte bu sayı 969'u bulurken, Türkiye genelinde 70 bini aşkın hasta diyaliz tedavisi görmektedir. Tüm sağlık tesislerindeki diyaliz hizmetleri geri ödeme kapsamındadır. Kronik böbrek hastalığına en sık yol açan nedenler arasında obezite, diyabet ve hipertansiyon yer almaktadır. Bu nedenle söz konusu hastalıkların erken teşhisi, tedavisi ve kontrol altına alınması böbrek hastalıklarının önlenmesinde büyük önem taşımaktadır."

"Erken tanı ve düzenli takip böbrek hastalıklarının ilerlemesini önleyebilir"

Böbrek hastalıklarının çoğu zaman belirti vermeden ilerlediği için erken tanının hayati önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, tarama testleri sayesinde böbrek rahatsızlıklarının erken dönemde tespit edilebildiği ve hastalığın ilerlemesinin önlenebildiği kaydedildi.

Kronik hastalıkların erken teşhisi ve düzenli takibi amacıyla Sağlık Bakanlığınca Hastalık Yönetimi Platformu (HYP) uygulamasının hayata geçirildiği aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda aile hekimleri, hipertansiyon, diyabet, obezite ve kardiyovasküler risk açısından bireylerin risk durumlarını değerlendirmekte, düzenli olarak takip etmekte, gerekli durumlarda üst basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirme yapmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Böbrek hastalıklarının önlenmesi için bireylerin düzenli sağlık taramalarını yaptırmaları, yeterli su tüketmeleri, sağlıklı beslenmeleri, fiziksel olarak aktif olmaları ve sigara ile alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları gerektiği de belirtildi.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Böbrek, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kronik Böbrek Hastalığı Türkiye'de Yaygınlaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayland’da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu Tayland'da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu
Kızdıracak tahmin Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın tur şansı için yüzde verdi Kızdıracak tahmin! Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi
TürkAkım ve Mavi Akım’a iki haftada 12 saldırı TürkAkım ve Mavi Akım'a iki haftada 12 saldırı
İstanbul’da trafiği alt üst eden evlilik teklifi tepki çekti İstanbul'da trafiği alt üst eden evlilik teklifi tepki çekti
Süper Lig’de oynanacak Karadeniz derbisinin saati değişti Süper Lig'de oynanacak Karadeniz derbisinin saati değişti
32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor 32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor

16:21
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
16:19
Görüntüyü izleyenler ’’İnsan bunu kendine nasıl yapar’’ demeden edemiyor
Görüntüyü izleyenler ''İnsan bunu kendine nasıl yapar?'' demeden edemiyor
15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
15:08
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
15:00
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
14:33
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 16:30:47. #.0.5#
SON DAKİKA: Kronik Böbrek Hastalığı Türkiye'de Yaygınlaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.